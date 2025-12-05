Hírlevél
Semjén Zsolt

Semjén Zsolt: 2004 szégyene után 2010-ben egyesítettük újra a magyar nemzetet

A december 5-i népszavazás évfordulóján érdemes felidézni azt a napot, amikor a baloldal a határon túli magyarok ellen fordult. Semjén Zsolt szerint a nemzeti oldalt akkor az igenek többsége tartotta egyben – és ebből születhetett meg 2010 után a történelmi jóvátétel.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felidézte, hogy 2004. december 5-én Gyurcsány Ferenc baliberális kormánya „rátámadt a magyar nemzetre”, amikor a határon túli magyarok állampolgárságát próbálta megakadályozni. A politikus szerint bár az igenek csak kis többségben győztek, ez mégis elég volt ahhoz, hogy a nemzeti oldal 2010-ben történelmi lépést tegyen: módosítsa az állampolgársági törvényt, és 1,2 millió magyart tegyen újra részesévé a magyar közjogi közösségnek.

Semjén Zsolt
Semjén Zsolt emlékeztetett: december 5-én azt a napot idézzük fel, melyen a balliberális kormányok a határon túli magyarok ellen fordult (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését”

– hangsúlyozta Semjén.

„A nemzet közjogi egyesítése történelmi kötelesség volt”

Semjén úgy fogalmazott: a Fidesz–KDNP 2010-es győzelme után rögtön benyújtották az állampolgársági törvény módosítását, amelyet az Országgyűlés nagy többséggel fogadott el. Szerinte ez nemcsak politikai siker volt, hanem személyes életcélja beteljesülése is: a külhoni magyarok „nemzettársakból honfitársakká és polgártársakká” válhattak.

