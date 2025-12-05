Semjén Zsolt: 2004 szégyene után 2010-ben egyesítettük újra a magyar nemzetet

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felidézte, hogy 2004. december 5-én Gyurcsány Ferenc baliberális kormánya „rátámadt a magyar nemzetre”, amikor a határon túli magyarok állampolgárságát próbálta megakadályozni. A politikus szerint bár az igenek csak kis többségben győztek, ez mégis elég volt ahhoz, hogy a nemzeti oldal 2010-ben történelmi lépést tegyen: módosítsa az állampolgársági törvényt, és 1,2 millió magyart tegyen újra részesévé a magyar közjogi közösségnek.
Lemostuk a lelki Trianon szégyenét, és megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését”
– hangsúlyozta Semjén.
„A nemzet közjogi egyesítése történelmi kötelesség volt”
Semjén úgy fogalmazott: a Fidesz–KDNP 2010-es győzelme után rögtön benyújtották az állampolgársági törvény módosítását, amelyet az Országgyűlés nagy többséggel fogadott el. Szerinte ez nemcsak politikai siker volt, hanem személyes életcélja beteljesülése is: a külhoni magyarok „nemzettársakból honfitársakká és polgártársakká” válhattak.