Bajtársak között – ilyen volt a kecskeméti DPK gyűlés - a honvédelmi miniszter által közzétett videó világosan megmutatja, volt érdeklődés, sőt, teltház volt a háborúellenes gyűlésen Kecskeméten. itt mindenki békét akar, senki nem akarja Brüsszel háborúját - hangzott el a kulcsmondat. A magyarok nagyon megszenvedték a huszadik század háborúit - emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolójából világosan kiderül, honnan a háborúellenesség

Fotó: MTI/Purger Tamás

Ez mélyen belénk vésődött, talán ez indokolja fokozott háborúellenességünket is. Ezt kellene átadnunk a többi országnak is - tette hozzá.