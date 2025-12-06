Teltház, elképesztő hangulat. Már ez is elárulja, hogy sikerül a kecskeméti háborúellenes gyűlés - derül ki a honvédelmi miniszter rövid helyszíni bejelentkezéséből.
Bajtársak között – ilyen volt a kecskeméti DPK gyűlés - a honvédelmi miniszter által közzétett videó világosan megmutatja, volt érdeklődés, sőt, teltház volt a háborúellenes gyűlésen Kecskeméten. itt mindenki békét akar, senki nem akarja Brüsszel háborúját - hangzott el a kulcsmondat. A magyarok nagyon megszenvedték a huszadik század háborúit - emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Ez mélyen belénk vésődött, talán ez indokolja fokozott háborúellenességünket is. Ezt kellene átadnunk a többi országnak is - tette hozzá.
