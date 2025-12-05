Hírlevél
Árulók dönthetik romba a Tisza Pártot

Tegnap, 10:01
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Pártnak már több mint egy éve ingyen dolgozó aktivisták, koordinátorok, illetve bukott jelöltek is sértődötten toporognak a pozícióért.
Miközben Magyar Péter az egység látszatát igyekszik megtartani, a Magyar Nemzet forrása szerint egyre nő a feszültség a Tisza Párton belül. A lap szerint mindez a jutalmazás hiányának köszönhető. A Tisza Párt elnöke ugyanis korábban rengeteg pozíciót ígért a neki ingyen és bérmentve dolgozó szimpatizánsainak, azonban most úgy tűnik, hogy ezek a kijelentések örökké üres ígéretek maradnak. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)
Ígéretekből épített várat

Tavaly az európai parlamenti választások előtt és azt követően Magyar Péter fűt-fát megígért jó pár embernek. Az ígéretekkel érdekeltté tett és motivált emberek száma nőtt, ugyanakkor egyre inkább egyértelművé vált, hogy ezek betarthatatlanok

– írja az informátorára hivatkozva a Magyar Nemzet. Hozzátették, az ígéretekből álló kártyavár az előválasztás után kezdett ráomlani Magyar Péterre, ugyanis az emberek elkezdték a másfél éves munkájukért benyújtani a számlát, amelyet a pártelnök nehezen viselt. 

Mindenkit, aki felemlegette neki a korábbi ígéreteket, elküldött és fenyegetett. Ezek az emberek azonban mostanra egy kritikus tömeget kezdtek alkotni, így pedig Péter és az alelnökei egyre nehezebben tudnak lavírozni

 – tette hozzá az informátor.

 

