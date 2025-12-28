Most dől el, belesodródunk-e a háborúba – Simicskó István kemény üzenete

A világ felborult rendjéről és a politikai felelősségről beszélt a Magyar Nemzetnek évértékelő interjújában Simicskó István. Úgy fogalmazott: „Csak a kiszámíthatatlanság kiszámítható”, miközben Magyarországnak épp ezért kell stabilnak és következetesnek maradnia. A frakcióvezető szerint a következő választás nem pusztán politikai irányokról, hanem háborúról és békéről szóló döntés lesz.

Simicskó István a családbarát intézkedésekről, józan észről, háborúról és a Tisza Pártról beszélt évértékelő interjújában (Fotó: Ladóczki Balázs)

Család, gyermekvédelem, józan ész

Simicskó István hangsúlyozta: a parlamentben aktív évet zártak, több, a családokat és gyermekeket védő jogszabállyal. Kiemelte az Alaptörvény módosítását, amely rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő, az anya nő, az apa férfi”, valamint megerősíti a házasság és a család szerepét.

Úgy gondoltuk, hogy ezek a szabályok társadalmunk alapjai és magától értetődők, de ellenzéki oldalról mégis sok kritikát, sőt támadást váltottak ki”

– idézte fel a politikus. A fiatalok védelmében tiltották a kábítószerek népszerűsítését, és elfogadták az energiaitalok 18 év alattiaknak történő értékesítését tiltó törvényt is. A frakcióvezető szerint az intézkedés célja egyértelmű: megvédeni a fiatalokat a káros hatásoktól.