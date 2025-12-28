Most dől el, belesodródunk-e a háborúba – Simicskó István kemény üzenete

A világ felborult rendjéről és a politikai felelősségről beszélt a Magyar Nemzetnek évértékelő interjújában Simicskó István. Úgy fogalmazott: „Csak a kiszámíthatatlanság kiszámítható”, miközben Magyarországnak épp ezért kell stabilnak és következetesnek maradnia. A frakcióvezető szerint a következő választás nem pusztán politikai irányokról, hanem háborúról és békéről szóló döntés lesz.
Család, gyermekvédelem, józan ész
Simicskó István hangsúlyozta: a parlamentben aktív évet zártak, több, a családokat és gyermekeket védő jogszabállyal. Kiemelte az Alaptörvény módosítását, amely rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő, az anya nő, az apa férfi”, valamint megerősíti a házasság és a család szerepét.
Úgy gondoltuk, hogy ezek a szabályok társadalmunk alapjai és magától értetődők, de ellenzéki oldalról mégis sok kritikát, sőt támadást váltottak ki”
– idézte fel a politikus. A fiatalok védelmében tiltották a kábítószerek népszerűsítését, és elfogadták az energiaitalok 18 év alattiaknak történő értékesítését tiltó törvényt is. A frakcióvezető szerint az intézkedés célja egyértelmű: megvédeni a fiatalokat a káros hatásoktól.
Békepárti álláspont és választási tét
A frakcióvezető az orosz-ukrán háborút a magyar belpolitika egyik legmeghatározóbb kérdésének nevezte.
Véget kell már vetni ennek az esztelen vérontásnak. Az nem járja, hogy immár lassan négy esztendeje naponta százak, ezrek halnak meg keleti szomszédságunkban. És mi erre a nyugati világ válasza? Még több fegyvert kell szállítani, még több pénzt kell belepumpálni a konfliktusba, a békülékeny hangokat el kell hallgattatni, tehát a végletekig kell feszíteni a húrt”
– fogalmazott.
Leszögezte: Magyarország a kezdetektől a fegyvernyugvás és a tárgyalások mellett áll, immár az Egyesült Államok békekezdeményezésével összhangban. A 2026-os választás kapcsán úgy fogalmazott: a tét az, hogy Magyarország kimarad-e „a körülöttünk tomboló háborús őrületből”. Élesen bírálta a Tisza Pártot, mondván:
Hatalomra kerülve nem a magyar emberek érdekeit képviselnék, hanem megfelelési kényszerből teljesítenék a brüsszeli elvárásokat.
Szerinte a kormány ezzel szemben ma is a józan észt és a békét képviseli – ez pedig nemcsak a jelenről, hanem „gyerekeink és unokáink jövőjéről” szól.