Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Balázs Péter

Fontos

Kiszivárgott az ukrán béketerv – nagyon súlyos dolgok vannak benne

energiaimport

Szánthó Miklós: Az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora elkezdődött

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2025. november 7-i washingtoni találkozón Viktor Orbán és Donald Trump leült egymással. Az esemény egy fordulópont lehet az amerikai–magyar kapcsolatokban, amit sokan egy „aranykor” kezdeteként értékelnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
energiaimportatomerőműgázszankciókSzánthó MiklósEgyesült Államok

A találkozó egyik legfontosabb következménye, hogy az Egyesült Államok feloldotta a magyarországi energiaimportokat (például orosz energiaforrásokat érintő) korábban sújtó szankciókat, ennek köszönhetően Magyarország biztosíthatja az olcsó, megbízható energiát, és nem lesznek politikailag generált fennakadások a gáz- vagy olajellátásban – írja Szánthó Miklós a The Daily Signal hasábjain. 

Orbán Viktor szerint a washingtoni tárgyalás volt a legnehezebb
Orbán Viktor szerint a washingtoni tárgyalás volt a legnehezebb Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Megújuló gazdasági kapcsolatok

Az Alapjogokért Központ vezetője kiemelte, 

a kormány szerint ez nem elvont geopolitikai kérdés, hanem a magyar családok rezsiköltsége szempontjából konkrét eredmény: stabil áramár, kiszámítható lakossági költségek.

A találkozó megerősítette, hogy folytatódik Magyarország atomerőmű-bővítése, és az amerikai technológián alapuló, jövőbe mutató kis moduláris reaktorok (SMR-ek) beszerzése is része a terveknek. Ez az energetikai stratégia – a zöldideológiák válsága helyett – „realista, mérnöki” alapokon nyugszik. 

Ez nemcsak energiafüggetlenséget jelent — de azt a pozíciót is, hogy Magyarország Közép-Európában nukleáris központként pozicionálja magát

– jelentette ki Szánthó. Hozzátette, a kormány szerint az új amerikai–magyar együttműködés nem ideológiai leckék, hanem a szuverenitás, a család, a hagyományos értékek és a nemzetközi stabilitás mentén zajlik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!