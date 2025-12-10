Szánthó Miklós: Az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora elkezdődött

A találkozó egyik legfontosabb következménye, hogy az Egyesült Államok feloldotta a magyarországi energiaimportokat (például orosz energiaforrásokat érintő) korábban sújtó szankciókat, ennek köszönhetően Magyarország biztosíthatja az olcsó, megbízható energiát, és nem lesznek politikailag generált fennakadások a gáz- vagy olajellátásban – írja Szánthó Miklós a The Daily Signal hasábjain.

Orbán Viktor szerint a washingtoni tárgyalás volt a legnehezebb Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Megújuló gazdasági kapcsolatok

Az Alapjogokért Központ vezetője kiemelte,

a kormány szerint ez nem elvont geopolitikai kérdés, hanem a magyar családok rezsiköltsége szempontjából konkrét eredmény: stabil áramár, kiszámítható lakossági költségek.

A találkozó megerősítette, hogy folytatódik Magyarország atomerőmű-bővítése, és az amerikai technológián alapuló, jövőbe mutató kis moduláris reaktorok (SMR-ek) beszerzése is része a terveknek. Ez az energetikai stratégia – a zöldideológiák válsága helyett – „realista, mérnöki” alapokon nyugszik.

Ez nemcsak energiafüggetlenséget jelent — de azt a pozíciót is, hogy Magyarország Közép-Európában nukleáris központként pozicionálja magát

– jelentette ki Szánthó. Hozzátette, a kormány szerint az új amerikai–magyar együttműködés nem ideológiai leckék, hanem a szuverenitás, a család, a hagyományos értékek és a nemzetközi stabilitás mentén zajlik.