Orbán Balázs a Tisza programjáról: 662 oldalnyi tömény baloldali megszorítás

„Nyilvánosságra került: most bárki elolvashatja a Tisza Párt teljes gazdasági programját. 662 oldalnyi tömény baloldali megszorítás” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.
Orbán Balázs azt írta, van itt minden, ami a brüsszeli szem-szájnak ingere: progresszív jövedelemadó 22-33 százalékos adókulcsokkal, a családi adókedvezmények 30-50 százalékos visszavágása, a gyed megszüntetése, a vállalkozások adóterheinek növelése, 32 százalékos áfa, privatizált egészségügy és nyugdíjrendszer, 20 százalékos adó az özvegyi nyugdíjon, és a sor még hosszasan folytatódik.
Nem hiába: kell a pénz Ukrajnának és a háború folytatására”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója.
Majd Orbán Balázs ezekkel a szavakkal ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a több mint 600 oldalas dokumentumot:
Figyelem! Csak erős idegzetűeknek!
