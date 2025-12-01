Hírlevél

Rendkívüli!

Durva

megszorítások

Orbán Balázs a Tisza programjáról: 662 oldalnyi tömény baloldali megszorítás

1 órája
2 perc
„Nyilvánosságra került: most bárki elolvashatja a Tisza Párt teljes gazdasági programját. 662 oldalnyi tömény baloldali megszorítás” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.
megszorításokTisza PártTisza-csomaggazdasági programOrbán Balázsadóemelés

Orbán Balázs azt írta, van itt minden, ami a brüsszeli szem-szájnak ingere: progresszív jövedelemadó 22-33 százalékos adókulcsokkal, a családi adókedvezmények 30-50 százalékos visszavágása, a gyed megszüntetése, a vállalkozások adóterheinek növelése, 32 százalékos áfa, privatizált egészségügy és nyugdíjrendszer, 20 százalékos adó az özvegyi nyugdíjon, és a sor még hosszasan folytatódik.

DálnokiÁron, MagyarPéter
Magyar Péter (j) és Dálnoki Áron (b), a Tisza Párt gazdasági megszorítócsomagjának kidolgozója (kép forrása: Facebook/Vitályos Eszter)

Nem hiába: kell a pénz Ukrajnának és a háború folytatására” 

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója.

Majd Orbán Balázs ezekkel a szavakkal ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a több mint 600 oldalas dokumentumot: 

Figyelem! Csak erős idegzetűeknek!

