Stabil a Fidesz előnye, a Tisza nem árad tovább egy friss felmérés szerint

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, a mostani kutatás változást hozott ebben. A november 29. és december 1. között végzett felmérés alapján hárompárti parlament alakulna, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (1 százalékpontot javítva október elejéhez képest, most 8 százalékon áll), a Kétfarkú Kutya Párt kiesne (4 százalék).

A DK szintén a parlamenti küszöb alatt maradna, 3 százalékkal.

Tovább növelte előnyét a Fidesz-KDNP a XXI. Század Intézet december 1-jei közvélemény-kutatása szerint (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A XXI. Század Intézet a kutatás kapcsán megjegyzi, hogy alig több mint négy hónap van hátra a választásokig.

„Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy

a Fidesz sebességet váltott, megy előre és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok

(az Otthon Start program, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj, a vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak” – idézte az intézet közleményét kedden a Magyar Nemzet.