Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

Ne maradjon le!

Csúnyán kigúnyolták Macront, amiért Zelenszkijjel találkozott

XXI. Század Intézet

Stabil a Fidesz előnye, a Tisza nem árad tovább egy friss felmérés szerint

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (1 százalékpontot javult az októberi méréshez képest), míg a Tisza ugyanennyivel gyengült. Magyar Péter pártja elérte a növekedési plafont, összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest-szavazatot. Ha most lennének a választások, a Mi Hazánk biztosan bekerülne a parlamentbe, ezzel szemben a DK kiesne onnan.
Link másolása
Vágólapra másolva!
XXI. Század IntézetDemokratikus Koalíció (DK)Kétfarkú KutyapártTisza PártMi HazánkFidesz-KDNPközvélemény-kutatás

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, a mostani kutatás változást hozott ebben. A november 29. és december 1. között végzett felmérés alapján hárompárti parlament alakulna, míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejut (1 százalékpontot javítva október elejéhez képest, most 8 százalékon áll), a Kétfarkú Kutya Párt kiesne (4 százalék). 

A DK szintén a parlamenti küszöb alatt maradna, 3 százalékkal. 

Fidesz-KDNP, ősz, győzelem, nyár, kormánypártok
Tovább növelte előnyét a Fidesz-KDNP a XXI. Század Intézet december 1-jei közvélemény-kutatása szerint (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A XXI. Század Intézet a kutatás kapcsán megjegyzi, hogy alig több mint négy hónap van hátra a választásokig. 

„Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy 

a Fidesz sebességet váltott, megy előre és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok 

(az Otthon Start program, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj, a vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak” – idézte az intézet közleményét kedden a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét a Tisza megszorítócsomagjáról

Ezzel szemben a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt. 

A kutatás azt mutatja, hogy a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként: a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!