Lázár János saját közösségi oldalán jelentette be, hogy miután megérkezett a 2 milliárd forint értékű bankgarancia, már nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát.

A miniszter úgy fogalmazott:

Rázós volt az út, de megérkeztünk!

Hozzátette, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál

a Strabag „át...tt bennünket, de mi levertük rajtuk",

nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát

– közölte, jelezve, tanultunk a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát, nem engedünk az M30-ból.

Emlékezetes, Lázár János november elején számolt be arról,bhogy az osztrák vállalat olyan hibát vétett az M30-as autópályánál, amelyet neki kell kijavítani, a kormány pedig nem fog többletpénzt adni.

Mint fogalmazott, a Strabag nagyon mohó volt, mert kihagyta a megfelelő műszaki megoldást, hogy többet keressen, és most az adófizetők pénzéből akarja azt a hibát kijavítani, amit ő követett el.

Ezt természetesen nem fogjuk engedni. Szerintem nem jól teszi a Strabag, hogy szórakozik a kormánnyal, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az, hogyha valaki megpróbálja Magyarország kormányát megszívatni, vagy szórakozik például velem”

– hangsúlyozta akkor a miniszter.