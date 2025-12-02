Szalay-Bobrovniczky: Stratégiai partnerünk az Arab Emírségek a védelem és a biztonság területén

A miniszter emlékeztetett: idén ünneplik a magyar–emírségi diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulóját. Hangsúlyozta, több mint három évtizede építik azt a baráti és stratégiai gondolkodáson alapuló együttműködést, amely ma a két ország közötti kapcsolat egyik legszilárdabb alapja.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf méltatta az Egyesült Arab Emírségek által az elmúlt évtizedekben elért példátlan fejlődést, kiemelve, hogy
az emírség a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága lett, vezető szereplővé vált a technológiai innovációkban és meghatározóvá nőtte ki magát a globális diplomáciában is.
„A világ ma már nemcsak erős gazdasági partnerként tekint az Emírségekre, hanem olyan államként, amely képes kezdeményezni, közvetíteni, hidakat építeni és formálni a nemzetközi politikát” – mondta a miniszter.
A miniszter utalt az idén lezajlott legmagasabb szintű magyar-emírségi találkozókra is.
„Magyarország és az Emírségek közötti partnerség erősödik, mélyül és hosszú távú irányt kap” – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy az Egyesült Arab Emírségek elnökének idei magyarországi látogatása új fejezetet nyitott a két ország kapcsolatainak történetében, és erőteljes jelzés volt arra, hogy az Emírségek kiemelt partnerként tekint Magyarországra Közép-Európában.
Hangsúlyozta, hogy
Magyarország hosszú távú stratégiai partnerként tekint az Arab Emírségekre a védelem és a biztonság területén
és együttműködési lehetőséget lát az energia, a digitális infrastruktúra és a mesterséges intelligencia területén is.