Bóka János: Magyarország új szövetségeket épít a változó világrendben

– Magyarországnak az a szerepe, az a feladata, hogyha sikeres akar lenni, hogy barátokat, partnereket, szövetségeseket keressen azokon az intézményi struktúrákon belül, ahol részt veszünk, és azokon az intézményi struktúrákon túl is. A múlt héten jött ki az Egyesült Államoknak az új nemzetbiztonsági stratégiája. Ez elég kijózanító képet festett Európáról. Szerintem fontos azt is látni, hogy mások mit gondolnak rólunk, nem csak azt, hogy mi mit gondolunk magunkról – mondta el egy Bohár Dánielnek adott interjúban Bóka János, Európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János Fotó: Szabolcs Jánosi

Tárgyalás a stratégiai partnerekkel

Törökország Magyarország szempontjából stratégiailag kiemelt partner, egyrészt az energiaellátásunk, másrészt az infrastrukturális hálózatokban való fontos szerepe, harmadrészt pedig a regionális biztonságban játszott pozitív szerepe az, ami miatt Magyarország számára partner, hogy a migrációs nyomás megfékezése, az energiaellátásunk biztosítása, az áruforgalom biztosítása, ez mind lehetetlen lenne Törökország aktív részvétele nélkül, ezért vagyunk itt

– jelentette ki Bóka János. A tárcavezető szerint a magyar érdek az, hogy Törökországgal is stratégiai partnerséget alakítsunk ki.