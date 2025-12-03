Sulyok Tamás: A visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás fontos pillére

Hírlevél

1 órája
A visegrádi együttműködés ma is a közép-európai stabilitás egyik legfőbb pillére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök az esztergomi V4-csúcson. A köztársasági elnök szerint a visegrádi országok összefogása nélkül nincs erős és biztonságos Közép-Európa.
A visegrádi csoport együttműködése a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán, miután megbeszélést folytatott a Visegrádi Együttműködés (V4) államfőivel Esztergomban.

Sulyok Tamás, V4
Fotó: Facebook

A magyar államfő emlékeztetett: történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, s ma is közös kihívásokkal nézünk szembe gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt.

Ha azt akarjuk, hogy térségünk a világ egyik legbiztonságosabb és legversenyképesebb régiója legyen, akkor a visegrádi országok szoros együttműködésének nincs alternatívája”

 – hangsúlyozta Sulyok Tamás. Elmondta: az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása.

Az államfő kiemelte: támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni. Hozzátette: a gazdasági, ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa. 

Sulyok Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve: Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez.

 

Sulyok Tamás: a V4 több mint 30 éve bizonyít

Az államfő kitért a modern kor kihívásaira is, hozzáfűzve: akkor maradhatunk erősek és versenyképesek, ha lépést tartunk a modern korral. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia történelmi jelentőségű átalakulást hozott, ám a digitális korszak egyik legfontosabb értéke az emberi méltóság védelme. Közös cél, hogy a mesterséges intelligencia ne alakítsa át az emberek életét vagy értékeit, hanem támogassa azok kiteljesedését - mondta.

Országaink versenyképessége nem elszigeteltségben, hanem regionális, közép-európai és nemzetközi kontextusban értelmezhető”

 – hangsúlyozta, felhívva a figyelmet a tudás, a tapasztalatok megosztása, a kutatásfejlesztési együttműködés fontosságára. Idén ünnepeljük a Nemzetközi Visegrádi Alap fennállásának 25. évfordulóját – idézte fel Sulyok Tamás, majd köszönetét fejezte ki Linda Kapustová Helbichová igazgatónak, aki beszámolt az alap eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről.

A Nemzetközi Visegrádi Alap negyed évszázada erősíti országaink együttműködését a kultúra, az oktatás, a kutatás, a tudomány, az innováció és a turizmus területén – mondta az államfő, hozzátéve: tevékenysége elengedhetetlen régiónk versenyképességének és biztonságának növeléséhez, ezért a jövőben is számítanak a munkájára.

A V4 több mint 30 éve bizonyítja, hogy négy nemzet miként tud közösen építkezni – hangsúlyozta, hozzátéve: a mi küldetésünk az, hogy közép-európai szempontból, saját tapasztalataink alapján erősítsük országainkat, térségünket és ezzel egész Európát.

 

 

