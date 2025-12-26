Sulyok Tamás: karácsony ünnepének fényében még jobban kirajzolódik az összetartozás fontossága

Az államfő a karácsonyt olyan időszaknak nevezte, "amikor körülöttünk minden lelassul és elcsöndesedik; amikor rohanó, feszültségekkel és háborús borzalmakkal teli világunkban is végre főszerepet kap a békesség, az otthon, a család, és elérkezik a bő kétezer éve közénk született Megváltó világra jövetelének órája".

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, reményei szerint "az emberi mivoltunk lényegét feltáró ünnepen" megosztott gondolatai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy "megerősítsük magunkban, milyen pótolhatatlan kincs az, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyenek azok családi, baráti, szakmai, szabadidős vagy más közösségek - amelyek nemzetünket alkotják".

Úgy folytatta: "ezt egészíti ki a magyarságunk, melynek egységében éljük meg a mindennapokban, hogy mi, akik egy hazában, de megszámlálhatatlanul sokféle közösségben élünk, milyen sokat tudunk adni egymásnak". Éljünk akár a fővárosban, akár vidéken, akár államhatáron innen vagy azon túl, magyarként egyek vagyunk - jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy "az év során számtalanszor megéljük azt, hogy a közösségeinkhez tartozni jó dolog, a közösség örömében osztozni páratlan élmény, személyes nehézségeinkben pedig a közösség összetartása adhat vigasztalást". Hogy épülni tudunk abból is, ha kapunk, és abból is, amikor adunk, segítünk másoknak - fűzte hozzá Sulyok Tamás.

Hangsúlyozta: "ráérezhetünk, hogy nyitott és élettel teli lelkülettel mi magunk is mindent szebb színben fogunk látni: a környezetünket, a családtagjainkat, a diák- és munkatársainkat, a nemzetünket", majd úgy folytatta: "és azokat is könnyebben elviseljük majd, akik nehézzé teszik napjainkat".

Azt csak korlátosan tudjuk meghatározni, hogy milyen jövőnk lesz, azt azonban mindig eldönthetjük, hogy figyelmünket a körülöttünk lévő világban inkább a jóra, a szépre, a megbékélésre, vagy ezek ellenkezőire irányítjuk - mutatott rá. A felelősséget e döntéséért mindenki maga, személyesen viseli - emelte ki.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország és az egész világ tele van nagyszerű emberekkel, pontosabban olyanokkal, akiket cselekedeteik, hozzáállásuk tesznek igazi példaképekké. "Az elmúlt év során sokan fordultak meg a Sándor-palotában, magam is sokfelé jártam határon innen és túl, iskolai avatóünnepségtől a családlátogatásokig. Számtalanszor lehettem tanúja annak, hogy a magyar emberek milyen önzetlenül fáradoznak családjukért, a rájuk bízottakért, kortársaikért" - részletezte az államfő.