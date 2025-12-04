Szalai Piroska: A lakástulajdonosokat is jelentősen sújtaná a Tisza-csomag

Az Origónak nyilatkozva Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó arra hívja fel a figyelmet, hogy a sajtóba kiszivárgott Tisza-csomag drasztikusan megdrágítaná a magyar családok életét több eddig nem említett vonatkozásban is.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja a mindennapi élet legalapvetőbb területeit is súlyosan érintené. Az Origo-nak nyilatkozva Szalai Piroska kiemelte, hogy az autótulajdonosokat és az ingatlanban élő családokat különösen drasztikus új adók és megemelt terhek sújtanák. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Szalai Piroska szerint a Tisza-csomag valójában egy olyan új, a mindennapokat érintő megszorítócsomag, amely az autósokat, a családokat és a lakástulajdonosokat is kiemelten hátrányos helyzetbe hozná.

A szakértő szerint a Tisza Párt megszorító tervei nemcsak a munkavállalókat és a vállalkozásokat sújtanák, hanem olyan mindennapi élethelyzetekben is súlyos gondokat okoznának, mint az autófenntartás vagy az otthonteremtés.

Az autósellenes megszorítások több mint egymillió magyar érintenének

Szalai Piroska szerint a Tisza-csomag egyik legaggasztóbb eleme az autósokra kivetett új adópolitika, amely „több mint egymillió honfitársunk” életét drágítaná meg.

A Tisza-csomag először is megemelné az autók áfáját: 32 százalékos büntetőáfát kellene fizetni a személygépkocsi vásárláskor. Ez nemcsak a luxusautókat, hanem már a 1600 köbcenti feletti – tehát a legtöbb alsó-közép kategóriájú családi autót – is érintené”

- hangsúlyozta a főtanácsadó.

A magasabb áfa mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen drágulna. Egy-egy olajcsere, fékbetétcsere vagy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne”

- tette hozzá Szalai.

A tervezet szerint az autófenntartás költségeit még tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené,

Tehát nem a luxus, hanem a hétköznapi közlekedés adóztatásáról beszélünk”

- mondta.

Ingatlanadó és 40%-os eladási sarc – röghöz kötnék a családokat

Szalai Piroska arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-csomag:

Rendkívül súlyosan érintené az ingatlantulajdonosokat is, ami különösen aggasztó Magyarországon, ahol a lakosság 93 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él.”

A Tisza-terv egyik pontja szerint az ingatlanok eladását 40 százalékos adóval sújtanák, méghozzá, úgy tűnik, hogy a teljes vételárra vetítve.

Ez gyakorlatilag röghöz kötné a családokat. Az otthonteremtés ellehetetlenülne, a fiatalok nem tudnának új lakásba költözni, a családok pedig nem tudnák értékesíteni vagy bővíteni az otthonaikat”

- figyelmeztetett a főtanácsadó.