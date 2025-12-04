Szalai Piroska: A lakástulajdonosokat is jelentősen sújtaná a Tisza-csomag

Az Origónak nyilatkozva Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó arra hívja fel a figyelmet, hogy a sajtóba kiszivárgott Tisza-csomag drasztikusan megdrágítaná a magyar családok életét több eddig nem említett vonatkozásban is.
Szalai Piroska szerint a Tisza-csomag valójában egy olyan új, a mindennapokat érintő megszorítócsomag, amely az autósokat, a családokat és a lakástulajdonosokat is kiemelten hátrányos helyzetbe hozná.
A szakértő szerint a Tisza Párt megszorító tervei nemcsak a munkavállalókat és a vállalkozásokat sújtanák, hanem olyan mindennapi élethelyzetekben is súlyos gondokat okoznának, mint az autófenntartás vagy az otthonteremtés.
Az autósellenes megszorítások több mint egymillió magyar érintenének
Szalai Piroska szerint a Tisza-csomag egyik legaggasztóbb eleme az autósokra kivetett új adópolitika, amely „több mint egymillió honfitársunk” életét drágítaná meg.
A Tisza-csomag először is megemelné az autók áfáját: 32 százalékos büntetőáfát kellene fizetni a személygépkocsi vásárláskor. Ez nemcsak a luxusautókat, hanem már a 1600 köbcenti feletti – tehát a legtöbb alsó-közép kategóriájú családi autót – is érintené”
- hangsúlyozta a főtanácsadó.
A magasabb áfa mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen drágulna. Egy-egy olajcsere, fékbetétcsere vagy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne”
- tette hozzá Szalai.
A tervezet szerint az autófenntartás költségeit még tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené,
Tehát nem a luxus, hanem a hétköznapi közlekedés adóztatásáról beszélünk”
- mondta.
Ingatlanadó és 40%-os eladási sarc – röghöz kötnék a családokat
Szalai Piroska arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-csomag:
Rendkívül súlyosan érintené az ingatlantulajdonosokat is, ami különösen aggasztó Magyarországon, ahol a lakosság 93 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él.”
A Tisza-terv egyik pontja szerint az ingatlanok eladását 40 százalékos adóval sújtanák, méghozzá, úgy tűnik, hogy a teljes vételárra vetítve.
Ez gyakorlatilag röghöz kötné a családokat. Az otthonteremtés ellehetetlenülne, a fiatalok nem tudnának új lakásba költözni, a családok pedig nem tudnák értékesíteni vagy bővíteni az otthonaikat”
- figyelmeztetett a főtanácsadó.
Szalai Piroska szerint a javaslat a 2000-es évek baloldali gazdaságpolitikáját idézi.
Nem véletlen, hogy a hírekből azt hallani, hogy a devizahitelezés baloldali programjának egyik atyja, Felcsuti Péter most is ott áll a Tisza-féle megszorítócsomag mögött”
- tette hozzá a szakértő, aki szerint a Tisza-csomag által tervezett megszorító intézkedések alapjaiban rengetnék meg a magyar középosztályt, az autóval, otthonnal rendelkező dolgozó embereket büntetve a legsúlyosabban.