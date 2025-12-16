Kirakatmegoldás a Tisza Párt minimálbér-javaslata – lerántja a leplet a főtanácsadó

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Jelentősen javulhat a magyarok életszínvonala 2026-ban a kormány jóléti intézkedéseinek köszönhetően – a miniszterelnöki főtanácsadó erről beszélt a Számháború évadzáró adásában. Szalai Piroska szerint ezzel szemben a Tisza Párt minimálbérre épülő terve nem hoz érdemi segítséget.
Szalai Piroska

Az infláció mérséklődése és a forint árfolyamának alakulása is támogatja azt, hogy 2026-ban tovább emelkedjen az életszínvonal Magyarországon. Szalai Piroska a podcastban hangsúlyozta: 

Szalai Piroska
Szalai Piroska szerint szinte minden társadalmi csoportot pozitívan fog érinteni a kormány jóléti intézkedéssorozata (Forrás: Shutterstock)

Alig akad olyan társadalmi csoport, akit ne érintene pozitívan a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedéssorozata.”

Emelkedő bérek és kiszámítható növekedés

A főtanácsadó felidézte: 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik, amit több évre szóló bérmegállapodás biztosít.

 Rámutatott, hogy az uniós összehasonlítások gyakran félrevezetők, mivel a minimálbért mindössze mintegy 200 ezer ember kapja, miközben a szakmunkás bérminimum vásárlóerő-paritáson az uniós középmezőnyben van. Szalai Piroska szerint a közszférában is folytatódnak a béremelések, külön kiemelve a pedagógusok bérfejlesztését.

Magyar Péter pártja még az állampapírok hozamát is megadóztatná

Miért zsákutca a Tisza Párt terve

A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta: a minimálbér jelentősége nem alapbérként, hanem az ahhoz kötött juttatások – például a gyed – miatt fontos. 

Éppen ezért tartja problémásnak a Tisza Párt minimálbérhez kötött adójóváírási javaslatát, amely szerinte látszatintézkedés, keveseknek segítene, és növelné a feketefoglalkoztatás kockázatát.

 Szalai Piroska szerint a cél nem a kirakatmegoldás, hanem az, hogy a bérek tartósan és széles társadalmi rétegek számára emelkedjenek.

