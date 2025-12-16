Kirakatmegoldás a Tisza Párt minimálbér-javaslata – lerántja a leplet a főtanácsadó

Az infláció mérséklődése és a forint árfolyamának alakulása is támogatja azt, hogy 2026-ban tovább emelkedjen az életszínvonal Magyarországon. Szalai Piroska a podcastban hangsúlyozta:
Alig akad olyan társadalmi csoport, akit ne érintene pozitívan a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedéssorozata.”
Emelkedő bérek és kiszámítható növekedés
A főtanácsadó felidézte: 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik, amit több évre szóló bérmegállapodás biztosít.
Rámutatott, hogy az uniós összehasonlítások gyakran félrevezetők, mivel a minimálbért mindössze mintegy 200 ezer ember kapja, miközben a szakmunkás bérminimum vásárlóerő-paritáson az uniós középmezőnyben van. Szalai Piroska szerint a közszférában is folytatódnak a béremelések, külön kiemelve a pedagógusok bérfejlesztését.
Miért zsákutca a Tisza Párt terve
A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta: a minimálbér jelentősége nem alapbérként, hanem az ahhoz kötött juttatások – például a gyed – miatt fontos.
Éppen ezért tartja problémásnak a Tisza Párt minimálbérhez kötött adójóváírási javaslatát, amely szerinte látszatintézkedés, keveseknek segítene, és növelné a feketefoglalkoztatás kockázatát.
Szalai Piroska szerint a cél nem a kirakatmegoldás, hanem az, hogy a bérek tartósan és széles társadalmi rétegek számára emelkedjenek.