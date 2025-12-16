Kirakatmegoldás a Tisza Párt minimálbér-javaslata – lerántja a leplet a főtanácsadó

Az infláció mérséklődése és a forint árfolyamának alakulása is támogatja azt, hogy 2026-ban tovább emelkedjen az életszínvonal Magyarországon. Szalai Piroska a podcastban hangsúlyozta:

Szalai Piroska szerint szinte minden társadalmi csoportot pozitívan fog érinteni a kormány jóléti intézkedéssorozata (Forrás: Shutterstock)

Alig akad olyan társadalmi csoport, akit ne érintene pozitívan a kormány elmúlt hónapokban elindított jóléti intézkedéssorozata.”

Emelkedő bérek és kiszámítható növekedés

A főtanácsadó felidézte: 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik, amit több évre szóló bérmegállapodás biztosít.

Rámutatott, hogy az uniós összehasonlítások gyakran félrevezetők, mivel a minimálbért mindössze mintegy 200 ezer ember kapja, miközben a szakmunkás bérminimum vásárlóerő-paritáson az uniós középmezőnyben van. Szalai Piroska szerint a közszférában is folytatódnak a béremelések, külön kiemelve a pedagógusok bérfejlesztését.