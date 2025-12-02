A hosszú, bizottsági ülésekkel és pesterzsébeti találkozóval teli nap után Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
A magyar emberek biztonságát az szolgálja, ha a jelenlegi kormány viszi tovább az ország irányítását.”
A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt olyan politikai projekt, amelyet Brüsszel „kijelölt” saját magyarországi végrehajtójának, és amely veszélyezteti a békepárti álláspontot. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy az európai vezetők továbbra is a háború finanszírozását erőltetik, és ehhez a magyar emberek pénzére is igényt tartanának.
A Tisza Párt szerepe és a brüsszeli háborús politika
A miniszter szerint a Tisza Párthoz köthető gazdasági tervek egyértelműen megszorításokra épülnek, amelyek forrásai „végül a háború folytatására mennének
Brüsszel megtalálta a magyarországi szövetségeseit.”
– mondta Szalay-Bobrovniczky. Mint kifejtette, Európa hadigazdasági pályára állítása a cél, amit csak úgy tudnak fenntartani, ha minél több pénzt vonnak el a polgároktól. A miniszter továbbá arra figyelmeztetett: az ukrajnai háború napi ezer áldozatot követel, és a helyzet egyre inkább eszkalálódik – épp ezért Magyarország érdeke továbbra is a diplomáciai béke és a biztonság megőrzése.