A Tisza Párt szerepe és a brüsszeli háborús politika

A miniszter szerint a Tisza Párthoz köthető gazdasági tervek egyértelműen megszorításokra épülnek, amelyek forrásai „végül a háború folytatására mennének

Brüsszel megtalálta a magyarországi szövetségeseit.”

– mondta Szalay-Bobrovniczky. Mint kifejtette, Európa hadigazdasági pályára állítása a cél, amit csak úgy tudnak fenntartani, ha minél több pénzt vonnak el a polgároktól. A miniszter továbbá arra figyelmeztetett: az ukrajnai háború napi ezer áldozatot követel, és a helyzet egyre inkább eszkalálódik – épp ezért Magyarország érdeke továbbra is a diplomáciai béke és a biztonság megőrzése.