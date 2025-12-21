A Honvédelmi Minisztérium és jómagam is csatlakoztunk a közmédia kampányához, amelyben a Kárpátalján élő árvákat és otthonukat vesztett gyerekeket támogatjuk – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter vasárnap.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Honvédelmi Minisztérium részéről ötven gyereket hívunk meg nyáron egy remélem felejthetetlen tartózkodásra, amelyet az üzemeltetésünkben lévő nyíregyházi kollégiumban fognak eltölteni – tette hozzá a miniszter, azt is megjegyezve, hogy a december 21-i műsorban a Magyar Honvédség központi zenekarának fúvós kvintettje fog gyönyörű karácsonyi számokat játszani.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf személyes felajánlással is segít

A miniszter hozzátette:

Személyes felajánlásom a török védelmi minisztertől kapott tintatartó kancsó,

valamint egy huszártarsoly, amelyet szintén mai magyar kézművesek készítettek, de a XIX. század közepéig használt magyar huszártarsoly mintájára, amely nemcsak az egyenruha fontos díszítőeleme volt, hanem korábban térképeket vagy parancsokat tartottak benne a magyar huszárok.

„A tárgyakat a Jónak lenni jó oldalán megtalálják. Segítsünk együtt! Jónak lenni jó? Áldott karácsonyt!”

– tette hozzá.

Szombaton átlépte a 178 millió forintot a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege. Friss hír, hogy péntek reggelig több mint 158 ezer hívás és 2597 SMS érkezett az adományvonalra.

A kampány fő részeként december 21-én egész napos műsorfolyammal készül a közmédia. Siklósi Beatrix, a műsor projektvezetője és a Kossuth Rádió csatornaigazgatója korábban elmondta:

„A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk.”

A 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt, a háború sújtotta kárpátaljai gyerekeket támogató szervezetet.