Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarországon nincs napirenden a sorkötelezettség

A parlament honvédelmi bizottsága előtt tartotta éves beszámolóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki szerint Magyarország a háborús nyomás közepette is megőrizte békepárti álláspontját.

A honvédelmi miniszter szerint Magyarország a háború kitörése óta következetesen a béke pártján áll, miközben az Európai Unió vezetői inkább a konfliktus folytatását szorgalmazzák. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az éves miniszteri meghallgatásán kijelentette: hazánk bizakodva várja a budapesti békecsúcsot, és a magyar honvédség a rendszerváltás óta a legeredményesebb időszakát zárja Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország továbbra is a béke oldalán áll

A bizottsági ülésen honvédelmi miniszter elmondta, a kormánynak az a meggyőződése, hogy a konfliktust csak diplomáciai úton lehet lezárni.

Magyarország volt az, amelyik az ukrajnai háború kitörése után rögtön a béke mellett állt”

– hangsúlyozta a tárcavezető, aki élesen bírálta az Európai Unió háborúpárti politikáját is:

Az amerikai béketeremtő szándékot az Európai Unió vezetői államai megpróbálják aláásni, és mindent megtesznek a háború folytatásáért.”



Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, és reményét fejezte ki, hogy a budapesti békecsúcs, amelyre az amerikai és az orosz elnök részvételével készülnek, áttörést hozhat a diplomáciai folyamatokban.

A honvédelmi tárca vezetője rámutatott, hogy a háború emberi ára hatalmas, már egymillió felett van a halottak száma, mégis kevés szó esik az ukrajnai korrupcióról és a nyugati segélyek eltűnéséről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország célja egy stabil, biztonságos Európa megteremtése. Ebbe illeszkedik a Nyugat-Balkán irányába folytatott külpolitika is, amely a térség békéjét és gazdasági fejlődését támogatja.

Magyarország megbízható NATO-tag, amely teljesíti a szövetség GDP-arányos védelmi kiadásra vonatkozó elvárásait. Büszkék lehetünk a magyar légierő teljesítményére: a balti légtér védelmével bebizonyítottuk, hogy szövetségeseink számíthatnak ránk”

– mondta, majd a haderőfejlesztés kapcsán emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtized a honvédség újjáépítéséről szólt.



Az eszközpark megújult, 2034-ig elkészült a fejlesztési terv, és a magyar honvédség hadműveleti szinten is felkészült”

– fogalmazott. Példaként említette az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot, amely szerinte „bizonyította a magyar katonaság erejét és fegyelmét”.