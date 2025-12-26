Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez erő kell – egyre több magyar áll a Honvédség mellé

Örvendetes hírt osztott meg a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egyre több magyarnak fontos a haza biztonsága, és folyamatosan nő a katonák társadalmi megbecsültsége.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Egyre növekszik a honvédség állománya és a katonák társadalmi megbecsültsége

Fotó: Facebok/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt a Szalay-Bobrovniczky Kristóf:

Több ezren tettek esküt idén is a haza védelmére. A Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége az elmúlt években szemmel láthatóan és vitathatatlanul növekedett. A békéhez erő kell! – Folytatjuk a munkát!

– fogalmazott a miniszter.

