A magyar emberek jövőjét meghatározó sorskérdés, hogy lesz-e háború vagy sem, és „ki tudunk-e maradni abból, amit a Nyugat jelenleg a szemünk előtt és nyíltan tervez" – jelentette ki a honvédelmi miniszter Siófokon csütörtökön.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Elég volt a háborús hisztériából!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának a Somogy vármegyei városban tartott fórumát megelőző sajtótájékoztatón készült és az MTI-hez eljuttatott hangfelvétel szerint azt közölte:

amikor Brüsszel háborús terveiről beszélnek, felmerül a kérdés, hogy ezt nem csak „ők festik esetleg az égboltra", de elég Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézni, aki azt mondja, Európa harcban áll, Friedrich Merz német kancellárt, aki szerint a békeidőnek vége, vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, aki kinyilvánította: ez a mi háborúnk.

Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tagállamok részéről egymilliárd dollárra lesz szükség Ukrajna fegyveres támogatásának finanszírozására havonta, pénzért vásárolnának technikát az amerikaiaktól, és erre a célra még további legalább 15 milliárd dollárt „kell összehozni" – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

A háború folytatására számítanak?

Szalay-Bobrovniczky Kristóf értelmezése szerint ebből az következik, hogy

a főtitkár még legalább egy évig számít a háború folytatására, amely gyökeresen ellentmond a Trump-adminisztráció békekísérleteinek, amelyek teljes mértékben egybeesnek a magyar kormánynak az első pillanattól kezdve „nagyon nagy erővel hangsúlyozott" álláspontjával, miszerint ennek a háborúnak először is nem szabadott volna kitörnie, másodszor nincs katonai megoldása a fronton, azt csak diplomáciai, tárgyalásos úton lehet lezárni.

A miniszter úgy vélte, ahhoz, amit „a Nyugat jelenleg a szemünk előtt és nyíltan tervez", megtalálta a szövetségeseit, és mivel a magyar kormány álláspontja kényelmetlen, kellemetlen és akadályt jelent ezeknek a brüsszeli terveknek a végrehajtása előtt, Brüsszel eldöntötte, hogy le akarja váltani a magyar kormányt. Érdemes felidézni az Európai Parlamentben néhány hónappal ezelőtt elhangzott vitát, amikor Ursula von der Leyen és Manfred Weber rámutatott „a Tisza nevű projekt ott mosolygó vezetőjére, hogy ennek kell lennie Magyarország következő miniszterelnökének" – tette hozzá.