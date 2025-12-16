Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Európa háborúra készül, Magyarországnak ki kell maradnia belőle

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M1 televíziós közmédia reggeli műsorában adott átfogó képet a biztonsági helyzetről és a Magyar Honvédség állapotáról. A tárcavezető szerint a józan ész nemet mond mind a Tisza Párt megszorító adóterveire, mind az európai háborús elképzelésekre.

Veszélyes háborús hangulat uralja az európai közbeszédet, miközben Brüsszel és a Tisza Párt tervei egyaránt fenyegetést jelentenek a magyar emberekre – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter az M1 reggeli műsorában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt a Magyar Honvédség megerősödéséről, a balti misszió tapasztalatairól és a katonák megbecsüléséről is. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Teljesen megújult a szárazföldi eszközpark, a légierő, a helikopterflotta és a szállítórepülő-kapacitás is

Nyugtalanító kijelentésekkel van tele az európai sajtó, miközben Brüsszel egyre nyíltabban készül egy elhúzódó, sőt kiterjedő háborúra”

– fogalmazott a miniszter, aki kiemelten szólt a Balti légtérrendészeti misszióról, amelyből nemrég tért haza a magyar Gripen-kontingens. Négy vadászgép négy hónapon át teljesített szolgálatot NATO-keretek között, védve Litvánia, Lettország és Észtország légterét. Bár fegyveres összecsapásra nem került sor, a feladat éles volt: orosz katonai repülőgépekkel szemben kellett fellépni, világossá téve, hol húzódnak a NATO határai. Szalay-Bobrovniczky szerint a misszió eredményeként Európa egyik legjobban kiképzett pilótaállománya védi ma a magyar légteret.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: az elmúlt tíz év haderőfejlesztése látványos eredményeket hozott.

Teljesen megújult a szárazföldi eszközpark, a légierő, a helikopterflotta és a szállítórepülő-kapacitás is. Múlt héten pedig teljessé vált a magyar harckocsiflotta. A 44 darab Leopard 2A7HU harckocsi szolgálatba állásával a nehézdandár minden szükséges képességgel rendelkezik"

– mondta a miniszter, aki szerint a harckocsik továbbra is a harctér „végső nagy ragadozói”, komoly elrettentő erőt képviselnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy úgy látja, Európa súlyos bajban van. A háborús készülődés szerinte politikai menekülés: így próbálják elfedni a migráció kudarcát, a romló versenyképességet és azt a felelősséget, hogy évek óta finanszíroznak egy olyan háborút, amelynek már rég véget kellett volna érnie. Különösen veszélyesnek nevezte az orosz vagyonok elkobzásának tervét, amely szerinte súlyos eszkalációhoz vezethet, miközben az Egyesült Államok éppen a konfliktus lezárására törekszik.