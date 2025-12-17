Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Európa sorakozót hirdetett! Magyarország nem fog beállni a háborús sorba

Hírlevél
A brit vezérkari főnök ezt nyilatkozta, hogy a „fiainknak, lányainknak fel kell készülniük arra, hogy szükség esetén harcolniuk kell”. Ugyanabba a logikába illik a nyilatkozata, mint a francia vezérkarfőnöknek a korábbi nyilatkozata, amely arra szoktatja az európai közvéleményt, az anyákat, a családokat, hogy áldozatot fog kelleni hozni majd egy közelgő nagy háborúban a nemzetükért. Ez lesz a tétje a 2026-os választásoknak is egy háborúpárti kormány, vagy pedig egy békepárti kormány viszi tovább ezt az országot – mondta a honvédelmi miniszter.
háborúSzalay-Bobrovniczky Kristófhonvédelmi miniszterEurópai Unió

Na, ma ki van soron? – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd hozzátette: a brit vezérkari főnök, aki ezt nyilatkozta, hogy a „fiainknak, lányainknak fel kell készülniük arra, hogy szükség esetén harcolniuk kell”.

Budapest, 2025. december 11. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Magyar Honvédség állománygyűlésén a budapesti Bálna Honvédelmi Rendezvényközpontban 2025. december 11-én. MTI/Máthé Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A honvédelmi miniszter kifejtette:

Tehát a brit vezérkari főnök van ma soron. Ugyanabba a logikába illik a nyilatkozata, mint a francia vezérkarfőnöknek a korábbi nyilatkozata, amely arra szoktatja az európai közvéleményt, az anyákat, a családokat, hogy áldozatot fog kelleni hozni majd egy közelgő nagy háborúban a nemzetükért. Ez csatlakozik azokhoz a nyilatkozatokhoz, amelyek lassan elárasztják a mindennapjainkat, és mind arról szól, hogy építeni kell egy nagy, elkövetkezendő háború lehetőségét. Ez lesz a tétje a 2026-os választásoknak is egy háborúpárti kormány, vagy pedig egy békepárti kormány viszi tovább ezt az országot.

Mi nem csatlakozunk ehhez az európai hisztériához, mi nem akarunk háborút és meg is teszünk ennek érdekében mindent!

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

