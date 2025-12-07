Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Irány Isztambul – új lendületet kap a magyar-török stratégiai partnerség

Hírlevél
A honvédelmi miniszter Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében Törökországba utazott, hogy részt vegyen a Magyarország és Törökország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a 2023-ban elindított stratégiai partnerség most új lendületet kap, és a magyar delegáció célja továbbra is az, hogy Magyarország érdekeit helyezze a nemzetközi tárgyalások fókuszába.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is csatlakozott Orbán Viktor miniszterelnök törökországi útjához.

A honvédelmi miniszter Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében Törökországba utazott, hogy részt vegyen a Magyarország és Törökország közötti Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a 2023-ban elindított stratégiai partnerség most új lendületet kap, és a magyar delegáció célja továbbra is az, hogy Magyarország érdekeit helyezze a nemzetközi tárgyalások fókuszába. Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség


Irány Isztanbul! Törökország felé vesszük az irányt, hogy ismét Magyarország érdekeit helyezzük a fókuszba! A 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk!”

- írta a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky bejegyzése szerint a magyar delegáció készen áll arra, hogy a két ország kapcsolatát a következő szintre emelje:

Isztambulban is Magyarország érdekeit képviseljük. Határozottan, szövetségesként, de önállóan.”

A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására utazott Isztambulba, ahol hétfőn tárgyalásokat folytat, és részt vesz a Törökország-Magyarország Magas Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács hetedik ülésén. Ez a fórum a két ország közötti politikai, gazdasági és védelmi együttműködés legmagasabb szintű egyeztetési platformja.

A mostani magyar-török találkozó napirendjén várhatóan biztonságpolitikai, honvédelmi, energetikai és gazdasági kérdések is szerepelnek. Magyarország és Törökország az elmúlt években szoros szövetségi viszonyt alakított ki, amelyet 2023-ban stratégiai partnerségi szintre emeltek. Törökország az Egyesült Államok után a NATO második legerősebb haderejével rendelkezik. A magyar kormány az utóbbi években több katonai és ipari együttműködési projektet is indított Ankarával, többek között a harcjárműgyártás és a védelmi ipar technológiai fejlesztése terén.

 

 

