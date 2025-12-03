Szalay-Bobrovniczky: A Tisza Párt jelöltjei hagyják ki a politikai hergelésből a Magyar Honvédséget!

Hírlevél
2025. december 03. 12:24
Olvasási idő: 3 perc
A honvédség egyik legfontosabb etikai alaptétele az, hogy a politikától távol tartja magát – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky KristófTisza PártRuszin-Szendi RomuluszhadseregMagyar Honvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf újságírói kérdésre kifejtette, hogy az egykori vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz politikai pályára lépett, az az ő szíve joga.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség pártatlan.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség pártatlan Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A miniszter azonban figyelmeztetett, hogy sokat árt a Magyar Honvédség megítélésének, hogy ha valaki – pláne kéretlenül – a hadseregben szolgálók nevében nyilatkozik, vagy önmaga számára hitelességet a hadseregből remél.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, hogy a honvédség legfontosabb etikai alaptétele a pártatlanság, és a politikai csatározásoktól való távol maradás.

Tehát ahhoz, hogy ebben a túlhajszolt politikai hangulatban a katonák nyugodtan a szolgálatukra tudjanak koncentrálni a miniszter kérte a Tisza Párt minden képviselőjét, 

hogy tartózkodjanak attól, hogy a Magyar Honvédséget belekeverjék a politikai reményeikbe, vágyaikba, amelyek úgyse fognak megvalósulni.”

 

