Szalay-Bobrovniczky: A Tisza Párt jelöltjei hagyják ki a politikai hergelésből a Magyar Honvédséget!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf újságírói kérdésre kifejtette, hogy az egykori vezérkari főnök Ruszin-Szendi Romulusz politikai pályára lépett, az az ő szíve joga.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Magyar Honvédség pártatlan Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A miniszter azonban figyelmeztetett, hogy sokat árt a Magyar Honvédség megítélésének, hogy ha valaki – pláne kéretlenül – a hadseregben szolgálók nevében nyilatkozik, vagy önmaga számára hitelességet a hadseregből remél.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, hogy a honvédség legfontosabb etikai alaptétele a pártatlanság, és a politikai csatározásoktól való távol maradás.

Tehát ahhoz, hogy ebben a túlhajszolt politikai hangulatban a katonák nyugodtan a szolgálatukra tudjanak koncentrálni a miniszter kérte a Tisza Párt minden képviselőjét,