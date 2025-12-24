„Kedves Bajtársaim! Az év végéhez közeledve, karácsony előtt szeretnék önöknek tiszta szívből köszönetet mondani azért a szolgálatért, amelyet a magyar emberek védelmében, az ő biztonságukért nap mint nap, egész évben tesznek" – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetet mondott a magyar katonáknak

Mint kiemelte, az elmúlt év is bizonyította, hogy a Magyar Honvédség ereje nemcsak a felszereltségében, hanem a magyar katonák elszántságában, felkészültségében, bajtársi összetartozásában van.

Szalay-Bobrovniczky: Katonáink példát mutatnak mindenkinek

„Akár itthon, akár a határainkon túl teljesítenek szolgálatot, példát mutatnak mindenkinek bátorságból, elszántságból, hazaszeretetből.

Karácsony idején különösen gondolunk azokra, akik távol töltik ezt az ünnepet szeretteiktől, a családjuktól.

Tudják, hogy az ország számít önökre és büszke önökre. Áldozatvállalásuk nem marad észrevétlen és nem marad köszönet nélkül" – szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.