„Óriási a sikere a Magyar Légierőnek!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki kiemelte:
Immár negyedik alkalommal teljesítettek szolgálatot a magyar Gripenek a Baltikum légterében, négy hónapon át, négy géppel. A misszió a térség biztonságának egyik kulcsfontosságú pillére volt, és a magyar katonák ezúttal is kimagasló professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot.
Jelentős küldetés, komoly teher
Szalay-Bobrovniczky Kristóf külön köszönetet mondott a pilótáknak, a kiszolgáló személyzetnek és mindenkinek, aki hozzájárult a feladat sikeres végrehajtásához. Hangsúlyozta: a küldetés nemcsak katonailag volt jelentős, hanem komoly terhelést rótt minden résztvevőre.
Jöjjenek most már haza, várjuk Önöket itthon nagyon nagy szeretettel”
– zárta bejegyzését a miniszter.