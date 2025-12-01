Befejeződött a Magyar Légierő negyedik balti légtérrendészeti missziója, amely komoly felelősséggel és jelentős terheléssel járt a magyar pilóták és katonák számára. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter köszönetet mondott minden résztvevőnek, és jelezte: nagy szeretettel várják haza a küldetés hőseit.

„Óriási a sikere a Magyar Légierőnek!” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki kiemelte: Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy 4 Gripen repülőgép vett részt a balti légtérrendészeti feladatokban. (Forás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf) Immár negyedik alkalommal teljesítettek szolgálatot a magyar Gripenek a Baltikum légterében, négy hónapon át, négy géppel. A misszió a térség biztonságának egyik kulcsfontosságú pillére volt, és a magyar katonák ezúttal is kimagasló professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot.

Jelentős küldetés, komoly teher Szalay-Bobrovniczky Kristóf külön köszönetet mondott a pilótáknak, a kiszolgáló személyzetnek és mindenkinek, aki hozzájárult a feladat sikeres végrehajtásához. Hangsúlyozta: a küldetés nemcsak katonailag volt jelentős, hanem komoly terhelést rótt minden résztvevőre. Jöjjenek most már haza, várjuk Önöket itthon nagyon nagy szeretettel” – zárta bejegyzését a miniszter.



