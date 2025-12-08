Szalay-Bobrovniczky Kristóf különleges karácsonyi ajándéka a misszióban szolgáló katonáinknak

Karácsonyi ajándék a Hadapród programban résztvevő általános iskolások részéről – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf olyan általános iskolások rajzait mutatta be, melyet a minisztérium kérésére készítettek azoknak a katonáknak, akik a karácsony idején misszióban szolgálatot teljesítenek.
Az ajándékot a köztársasági elnök kíséretében Koszovóban tartózkodó Vargha Tamás államtitkár adja át a katonáknak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!