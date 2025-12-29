Földön és levegőben is komoly fejlesztések voltak 2025-ben a magyar honvédségnél – tudatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi tárca vezetője közölte, fokozatosan állítják rendszerbe a modern Leopard 2A7HU harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vehette át a tatai páncélosdandár.

Leopard 2-es műszaki harcjármű Fotó: Facebook/LHSN.hu

Kiemelte, a szárazföldi haderőnél nagy előrelépést jelentenek a "Hiúzok", a Lynx KF41-es gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint kétszáz darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, így a program ipari és technológiai szempontból is fontos.

A Magyar Honvédség 2025-ben újabb Lynx járműveket vett át, és a kiképzést korszerű szimulátorokkal bővítették, amelyek a járművezetők és a kezelőszemélyzet felkészítését segítik

– mondta a honvédelmi miniszter. Hozzátette, a légierő szintén komoly fejlesztéseken ment keresztül: 2025-ben megérkeztek a H225M többcélú helikopterek, amelyeket a honvédség szállítási, csapatmozgatási, felderítési és speciális műveleti feladatokra alkalmaz, jelentősen növelte a reagálási képességet. Hangsúlyozta, a beszerzések összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy

a Magyar Honvédség jól felszerelt, rugalmasan bevethető, modern haderőként működjön, amely nemcsak Magyarország védelmében, hanem a szövetségi kötelezettségekben is magas színvonalon tud helytállni.



