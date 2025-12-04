Hírlevél
„A magyarok pénzét nem adjuk!” – üzente határozottan Szalay-Bobrovniczky Kristóf, miután Mark Rutte NATO-főtitkár milliárdos hozzájárulást kért a tagállamoktól Ukrajna támogatására. A honvédelmi miniszter tájékoztatott: a magyar kormány eszközt bevet, hogy ezt megakadályozza.
Szalay-Bobrovniczky KristófUkrajnaNATO

„A magyarok pénzét nem adjuk!” – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyarország honvédelmi minisztere a videóban kifejti: Mark Rutte, a NATO főtitkára az iménti órában jelentette be, hogy havonta 1 milliárd eurónyi pénzt vár el a NATO tagállamoktól Ukrajna háborújának további finanszírozására. A főtitkár még azt is elővetítette, hogy a következő egy évre pedig legalább 15 milliárd euróra lesz szükség, ami nem mutat mást, minthogy a NATO főtitkára a háború még legalább egy évig tartó folytatására számít, miközben az amerikai elnök megtesz mindent a béke érdekében. 

Egy biztos a magyarok pénzét Ukrajnába a háború folytatása sem a NATO, sem az Európai Unió nem viheti el tőlünk, ezt meg fogjuk akadályozni minden körülmények között

– fogalmazott. Hozzátette: erről is szó lesz Siófokon, ahova a háborúellenes aláírásgyűjtés érdekében hamarosan megérkeznek.

 

