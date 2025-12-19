Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csak Orbán Viktor kormánya tarthatja kint hazánkat a háborúból

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter jelentős magyar sikernek nevezte új Facebook-videójában, hogy Brüsszelben sikerüt elérni, hogy ne kobozzák el a befagyasztott orosz vagyont. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez a lépés hadüzenettel ért volna fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
honvédelmi miniszterSzalay-Bobrovniczky KristófOrbán Viktorháború

Hatalmas siker a magyaroknak Brüsszelben – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új Facebook-videójában annak kapcsán, hogy az Európai Tanács ülésén sikerült elérni, hogy egyelőre ne kobozzák el a befagyasztott orosz vagyont

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: csak az Orbán.kormány tudja kint tartani Magyarországot a háborúból. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Csak az Orbán.kormány tudja kint tartani Magyarországot a háborúból Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hadüzenettel értek fel Brüsszel tervei 

A honvédelmi miniszter emlékeztetett: 

Brüsszel annak érdekében, hogy folytassa a háborút, elvenné az orosz vagyont és odaadná az ukránoknak, hogy abból háborúzzanak.”

Szavai szerint ez felért volna egy hadüzenettel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is kiemelte, hogy az EU-csúcson a magyar miniszterelnök a szlovákokkal és a csehekkel összefogva megakadályozta az Ukrajnának szánt hadikölcsönben való részvételünket is. – 

Csak Orbán Viktor kormánya, csak ez a kormány tudja kint tartani a magyarokat ebből a háborúból

– húzta alá a honvédelmi miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!