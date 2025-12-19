Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csak Orbán Viktor kormánya tarthatja kint hazánkat a háborúból

Hatalmas siker a magyaroknak Brüsszelben – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új Facebook-videójában annak kapcsán, hogy az Európai Tanács ülésén sikerült elérni, hogy egyelőre ne kobozzák el a befagyasztott orosz vagyont.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hadüzenettel értek fel Brüsszel tervei
A honvédelmi miniszter emlékeztetett:
Brüsszel annak érdekében, hogy folytassa a háborút, elvenné az orosz vagyont és odaadná az ukránoknak, hogy abból háborúzzanak.”
Szavai szerint ez felért volna egy hadüzenettel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is kiemelte, hogy az EU-csúcson a magyar miniszterelnök a szlovákokkal és a csehekkel összefogva megakadályozta az Ukrajnának szánt hadikölcsönben való részvételünket is. –
Csak Orbán Viktor kormánya, csak ez a kormány tudja kint tartani a magyarokat ebből a háborúból
– húzta alá a honvédelmi miniszter.