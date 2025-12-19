Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csak Orbán Viktor kormánya tarthatja kint hazánkat a háborúból

Hatalmas siker a magyaroknak Brüsszelben – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf új Facebook-videójában annak kapcsán, hogy az Európai Tanács ülésén sikerült elérni, hogy egyelőre ne kobozzák el a befagyasztott orosz vagyont.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Csak az Orbán.kormány tudja kint tartani Magyarországot a háborúból Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hadüzenettel értek fel Brüsszel tervei

A honvédelmi miniszter emlékeztetett:

Brüsszel annak érdekében, hogy folytassa a háborút, elvenné az orosz vagyont és odaadná az ukránoknak, hogy abból háborúzzanak.”

Szavai szerint ez felért volna egy hadüzenettel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt is kiemelte, hogy az EU-csúcson a magyar miniszterelnök a szlovákokkal és a csehekkel összefogva megakadályozta az Ukrajnának szánt hadikölcsönben való részvételünket is. –

Csak Orbán Viktor kormánya, csak ez a kormány tudja kint tartani a magyarokat ebből a háborúból

– húzta alá a honvédelmi miniszter.