Honvédelmi miniszter: Magyarország lehet a térség védelmi technológiai központja

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország stratégiai célja, hogy a térség egyik meghatározó védelmi és technológiai innovációs központjává váljon. A honvédelmi miniszter a TECHDEF25 nemzetközi konferencia megnyitóján arról beszélt, hogy Európa 2022 óta olyan biztonsági korszakváltást él át, amelyben csak erős és felkészült haderő képes fenntartani a stabilitást.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország védelmi tech-központtá válhat Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter szerint a kontinens a hidegháború óta nem tapasztalt összetettségű fenyegetésekkel szembesül. A hagyományos fegyveres konfliktusok mellett megjelentek a hibrid eszközök, a kibertámadások, valamint az energia és a technológia geopolitikai fegyverként való használata. Hangsúlyozta, hogy ebben az átalakuló környezetben Magyarországnak is gyorsan kell alkalmazkodnia.

A kormány célja, hogy 2034-re a védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára növelje, amelynek 1,5 százalékát kifejezetten fejlesztésekre és beszerzésekre fordítja. Ez biztosítja a Magyar Honvédség modernizációjának feltételeit, amely a korszerű légvédelem, a nehézdandár, a nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek, a pilóta nélküli rendszerek, valamint a kibervédelmi és elektronikai hadviselési képességek fejlesztését foglalja magában. A cél egy ellenálló, gyorsan mozgósítható, integrált haderő felépítése – fogalmazott.

Németh Gergely, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) vezérigazgatója rámutatott: a védelmi innovációs ökoszisztémát a haderő, az akadémiai szféra és az ipari szereplők tudatos együttműködésére kell építeni. A VIKI ennek érdekében egyre aktívabban vesz részt az Európai Védelmi Alap és az Európai Védelmi Ügynökség programjaiban, valamint bővíti kapcsolatait a NATO innovációs hálózataival. Mint mondta, a konferencia ereje abban rejlik, hogy a katonai, tudományos és ipari szereplők egy helyen kereshetnek közös válaszokat a jövő védelmi kihívásaira.

Németh Gergely Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Európa új kihívásaihoz igazodva épül a haderő

A technológiai és védelmi ökoszisztéma összehangolt fejlesztésére szervezett TECHDEF25 célja, hogy a védelem, az ipar, az akadémiai világ és a technológiai szektor szereplői közösen határozzák meg a jövő irányait. A rendezvény olyan döntéshozókat, kutatókat és iparági vezetőket hoz össze, akik a kontinens biztonsági és innovációs fejlődését alakítják.