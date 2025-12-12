Hírlevél
A honvédelmi miniszter elmondta, nem Ázsiában, nem Afrikában, hanem Tatán. Megérkezett az utolsó Leopard is. Teljes a harckocsi flottánk. Ez a nagymacska a magyar nehézdandár erejét képezi – Szalay-Bobrovniczky Kristóf pénteken Tatáról jelentkezik be. Az összes Leopard-ot együtt mutatjuk hamarosan. Nem Afrikában, nem Ázsiában – Tatán állnak a magyar Leopardok
„A modern harci eszközök a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként a Magyar Honvédség képességeinek korszerűsítését, olyan jelentős elrettentő erejű haderő építését szolgálják, amely képes garantálni Magyarország biztonságát és szuverenitását a mai, háborúkkal teli világban. A Leopard 2A7harckocsik és a PzH 2000 önjáró tüzérségi lövegek a honvédség NATO-nak felajánlott nehézdandárjának fontos részei" – mondta el még 2024-ben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky: Teljes a harckocsi flottánk, Veszprém, 2025. május 15.Lynx gyalogsági harcjárművek és a Leopard harckocsik közös feladatvégrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lő- és gyakorlóterén 2025. május 15-én.MTI/Katona Tibor, bemutató
Szalay-Bobrovniczky: Teljes a harckocsi flottánk
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky: Teljes a harckocsi flottánk

„Mostanra megérkezett az utolsó Leopard is, teljes a harckocsi flottánk. Ez a nagymacska a magyar nehézdandár erejét képezi”

mondta el videó–bejegyzésében a honvédelmi miniszter.

 

