Nem Afrikában, nem Ázsiában – Tatán állnak a magyar Leopardok

„A modern harci eszközök a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként a Magyar Honvédség képességeinek korszerűsítését, olyan jelentős elrettentő erejű haderő építését szolgálják, amely képes garantálni Magyarország biztonságát és szuverenitását a mai, háborúkkal teli világban. A Leopard 2A7harckocsik és a PzH 2000 önjáró tüzérségi lövegek a honvédség NATO-nak felajánlott nehézdandárjának fontos részei" – mondta el még 2024-ben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky: Teljes a harckocsi flottánk

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky: Teljes a harckocsi flottánk

„Mostanra megérkezett az utolsó Leopard is, teljes a harckocsi flottánk. Ez a nagymacska a magyar nehézdandár erejét képezi”

– mondta el videó–bejegyzésében a honvédelmi miniszter.