Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Honvédség az elmúlt évek egyik legfontosabb átalakulásán megy keresztül.
A Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége szemmel láthatóan is növekedett”
– emelte ki a miniszter, jelezve, hogy ez a fejlődés nem magától történik, hanem a katonák és a minisztérium dolgozóinak következetes munkájából fakad.
Folytatják a honvédség építését
A miniszter az év utolsó vezetői értekezletén megerősítette: a kormány célja egy erős, ütőképes, modern hadsereg fenntartása. Ennek része a társadalmi presztízs növelése, a technikai fejlesztések folytatása és a katonák szolgálati körülményeinek javítása. Mint mondta, a rombolás helyett építésre van szükség – és ezt a munkát jövőre is változatlan lendülettel folytatják.