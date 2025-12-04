A honvédelmi miniszter szerint világos a különbség a kormány és az ellenzék honvédelmi politikája között: míg mások gyengítenék a hadsereget, addig a kabinet továbbra is a fejlesztésen dolgozik. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az év utolsó vezetői értekezletén megköszönte a honvédek és a minisztérium munkáját, hangsúlyozva: a társadalmi megbecsültség látványosan nőtt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Honvédség az elmúlt évek egyik legfontosabb átalakulásán megy keresztül. Szalay-Bobrovniczky Kristóf megtartotta az év utolsó értekezletét (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf) A Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége szemmel láthatóan is növekedett” – emelte ki a miniszter, jelezve, hogy ez a fejlődés nem magától történik, hanem a katonák és a minisztérium dolgozóinak következetes munkájából fakad.

Folytatják a honvédség építését A miniszter az év utolsó vezetői értekezletén megerősítette: a kormány célja egy erős, ütőképes, modern hadsereg fenntartása. Ennek része a társadalmi presztízs növelése, a technikai fejlesztések folytatása és a katonák szolgálati körülményeinek javítása. Mint mondta, a rombolás helyett építésre van szükség – és ezt a munkát jövőre is változatlan lendülettel folytatják.

