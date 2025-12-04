Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter szerint világos a különbség a kormány és az ellenzék honvédelmi politikája között: míg mások gyengítenék a hadsereget, addig a kabinet továbbra is a fejlesztésen dolgozik. Szalay-Bobrovniczky Kristóf az év utolsó vezetői értekezletén megköszönte a honvédek és a minisztérium munkáját, hangsúlyozva: a társadalmi megbecsültség látványosan nőtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófhadseregMagyar Honvédségkatonaértekezlet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Honvédség az elmúlt évek egyik legfontosabb átalakulásán megy keresztül. 

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf megtartotta az év utolsó értekezletét (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

A Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége szemmel láthatóan is növekedett” 

– emelte ki a miniszter, jelezve, hogy ez a fejlődés nem magától történik, hanem a katonák és a minisztérium dolgozóinak következetes munkájából fakad.

A kormány egyértelmű üzenetet küldött a katonáknak – a döntés már hivatalos

Folytatják a honvédség építését 

A miniszter az év utolsó vezetői értekezletén megerősítette: a kormány célja egy erős, ütőképes, modern hadsereg fenntartása. Ennek része a társadalmi presztízs növelése, a technikai fejlesztések folytatása és a katonák szolgálati körülményeinek javítása. Mint mondta, a rombolás helyett építésre van szükség – és ezt a munkát jövőre is változatlan lendülettel folytatják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!