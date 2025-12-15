Szalay-Bobrovniczky: Magyarország megbízható NATO-szövetséges

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 visszafogadó ünnepségén azt mondta, a légtérvédelem a modern hadviselés egyik legösszetettebb területe, különösen igaz ez egy olyan időszakban, amikor Európa keleti részén háború zajlik, és a biztonsági kockázatok folyamatosan nőnek – tudósított az MTI hétfőn.

Szalay-Bobrovniczky elmondta, hogy 4 Gripen repülőgép vett részt a balti légtérrendészeti feladatokban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

a szomszédban zajló orosz-ukrán háború világosan megmutatta, mennyire törékeny a biztonság és milyen gyorsan válhat bizonytalanná az, amit sokáig természetesnek hittünk.

„Európa biztonsági helyzete az elmúlt években súlyosan romlott" – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy „Európa háborúra készül."

„A szemünk előtt zajlik le az az eltökélt, semmire nem tekintettel lévő, számítóan hideg és kegyetlen folyamat, amely egy háború előkészítésére irányul" – jelentette ki.

Véleménye szerint a biztonság nem adottság, hanem egy olyan feladat, amely folyamatos jelenlétet, felkészültséget és felelősségvállalást követel. Ezért különös jelentősége van azoknak a katonai műveleteknek, amelyek közvetlenül szolgálják a béke és a stabilitás fenntartását – hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a balti légtérrendészeti misszió pontosan egy ilyen feladat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertetése szerint a magyar légierő egyik alegysége

az elmúlt 4 hónapban nemcsak szolgálatot teljesített, hanem felelősséget vállalt Magyarország és szövetségesei biztonságáért is.

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenlét Alegység blokk 69 állománya augusztus 1. és december 1. között Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmét látta el négy Gripen vadászgéppel, a feladat végrehajtásához szükséges teljes technikai háttérrel, valamint 80 fős személyi állománnyal – részletezte.

Szalay-Bobrovniczky: Magyarország ott van, feladatot vállal, és azt végre is hajtja

A miniszter úgy fogalmazott, hogy

Magyarország megbízható NATO-szövetséges,

és ez az elkötelezettség nem elsősorban nyilatkozatokban, hanem tettekben mérhető: amikor a szövetség biztonsága megköveteli, Magyarország ott van, feladatot vállal, és azt végre is hajtja. A balti légtérrendészeti misszióban való részvétel immár a negyedik alkalom volt – tette hozzá.

Elmondta, az idei küldetés mérlege 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra, amelyek mind azt igazolják, hogy a Magyar Honvédség katonái nem csak technikailag, szervezetileg és mentálisan is felkészültek az ilyen feladatokra.

A katonák értik és alkalmazzák a modern hadviselés eszközeit, képesek együttműködni a szövetségesekkel, és szolgálatukat fegyelmezetten, megbízhatóan hajtják végre, amelyet a balti misszió is bizonyít – hangsúlyozta a tárcavezető, majd köszönetet mondott valamennyi katonának az elmúlt négy hónapi szolgálatáért.