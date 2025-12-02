Slimfit baloldal – Szalay-Bobrovniczky úgy odaszúrt nekik, hogy öröm nézni

Hírlevél

A honvédelmi miniszter szerint a baloldal csak új külsőt húzott magára, valójában ugyanazokkal a törekvésekkel próbál visszajutni a hatalomba. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy véli, a magyarok a választásokon felismerik majd, ki garantálja számukra a biztonságot.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a biztonság garanciáját csak a jelenlegi kormány által képviselt stabilitás képes fenntartani, a baloldal célja pedig továbbra is a hatalomba való visszatornászkodás – mögöttes tartalom nélkül.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky Kristóf frappáns elnevezéssel illette az ellenzéket (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

A baloldal most slimfit verzióba csomagolta át magát. Ne hagyják megtéveszteni magukat!” 

– fogalmazott frappánsan a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarországon nincs napirenden a sorkötelezettség

A józan ész dönt majd a választásokon

A tárcavezető nagyon bízik benne, hogy a kormány teljesítménye a következő választásokon is mérhető lesz, és a magyar emberek a józan ész alapján teszik le voksukat. 

