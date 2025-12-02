Új honvédség született – Szalay-Bobrovniczky szerint az eredmények történelmiek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf visszatekintése szerint az elmúlt ciklus nemcsak hadifelszerelésben, hanem személyi állományban, feltöltöttségben és a támogató infrastruktúrában is ugrásszerű fejlődést hozott. A miniszter az éves parlamenti beszámolóját követően közölte:
Új modern haderő született Magyarországon.”
Hozzátette, a Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége is jelentősen nőtt, ami szerinte legalább akkora eredmény, mint a technikai fejlesztések.
„Hatalmas teljesítmény volt közösen megvalósítani”
A tárcavezető szerint a négyéves időszak azért is mérföldkő, mert a haderőfejlesztés hosszú előkészítés után végre kézzelfogható eredményeket hozott. „Ez egy hatalmas teljesítmény” – hangsúlyozta, külön köszönetet mondva a tábornoki és tiszti karnak, az altiszteknek, a legénységnek, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a háttérszervek dolgozóinak. Úgy fogalmazott: a modern magyar haderő a közös munka és a katonák elkötelezettsége nélkül nem jöhetett volna létre.