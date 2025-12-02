Új honvédség született – Szalay-Bobrovniczky szerint az eredmények történelmiek

Hírlevél

Rendkívüli

A honvédelmi miniszter szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen intenzív és eredményes időszak a Magyar Honvédség életében. Új korszak indult, amelyet nemcsak modern eszközök, hanem megerősödött társadalmi megbecsülés is kísér – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf visszatekintése szerint az elmúlt ciklus nemcsak hadifelszerelésben, hanem személyi állományban, feltöltöttségben és a támogató infrastruktúrában is ugrásszerű fejlődést hozott. A miniszter az éves parlamenti beszámolóját követően közölte: 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint jelentősen nőtt a Honvédség társadalmi megbecsültsége (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Új modern haderő született Magyarországon.” 

Hozzátette, a Magyar Honvédség társadalmi láthatósága és megbecsültsége is jelentősen nőtt, ami szerinte legalább akkora eredmény, mint a technikai fejlesztések.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarországon nincs napirenden a sorkötelezettség

„Hatalmas teljesítmény volt közösen megvalósítani”

A tárcavezető szerint a négyéves időszak azért is mérföldkő, mert a haderőfejlesztés hosszú előkészítés után végre kézzelfogható eredményeket hozott. „Ez egy hatalmas teljesítmény” – hangsúlyozta, külön köszönetet mondva a tábornoki és tiszti karnak, az altiszteknek, a legénységnek, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a háttérszervek dolgozóinak. Úgy fogalmazott: a modern magyar haderő a közös munka és a katonák elkötelezettsége nélkül nem jöhetett volna létre.

