Szánthó Miklós: Brüsszel háborús útra lépett – az orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet Európában

A mohácsi Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése után Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is reagált Orbán Viktor miniszterelnök beszédére.
Szánthó Miklós: Magyarországnak következetesen meg kell védenie a szuverenitását
Szánthó Miklós a bejegyzésében kiemelte, hogy a magyar kormányfő világosan kijelölte Európa három legnagyobb veszélyét:
- a háborút,
- a migrációt
- és a Brüsszel által támogatott baloldali beavatkozást.
Az orosz vagyon elvétele: nyílt hadüzenet
Szánthó Miklós szerint az orosz devizatartalékok eltulajdonítása nemcsak nemzetközi jogi értelemben botrányos, hanem politikai értelemben is egy új korszak kezdetét jelzi.
A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet”
- fogalmazott a főigazgató, majd rámutatott, hogy ezzel Brüsszel ma már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem a politikai erőfölény logikája szerint működik.
A döntés, hogy az orosz vagyonról minősített többséggel, Magyarország megkerülésével akarnak határozni, szerinte nemcsak szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is:
Ez aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált, hogy az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit.”
A migráció és a háború ugyanannak a logikának a terméke
Szánthó Miklós úgy véli, hogy a migráció kérdésében is ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód érvényesül, mint a háborús politikában:
A nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságokat, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait.”
A főigazgató emlékeztetett, hogy Brüsszel a határvédelem helyett ma is kvótákat, betelepítési rendszert és szankciókat erőltet.
Ez szerinte hosszú távon tovább növeli az instabilitást, és összekapcsolja a két legnagyobb kihívást:
A háború és a migráció kéz a kézben jár, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni.”
A TISZA nem alternatíva, hanem brüsszeli import
Szánthó Miklós harmadik pontként a magyarországi baloldalt és a TISZA Pártot nevezte meg a kontinens biztonságát fenyegető harmadik tényezőként.
A TISZA nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez nem véletlen, hanem tudatos stratégia része. Merz, Weber és von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba”
- állítja Szánthó Miklós, aki szerint 2018 és 2022 után a 2026-os, most következő választás lesz az az újabb kísérlet, amikor a brüsszeli baloldal ismét „külső eszközökkel” próbálja meg befolyásolni a magyar döntéseket. Ennek megfelelően a főigazgató szerint a TISZA nem nemzeti alternatíva, hanem csak egy „brüsszeli importtermék”, amely a külföldi érdekek hazai képviseletére jött létre.
A béke és a szuverenitás kéz a kézben jár
A főigazgató szerint a háborúellenes gyűlések üzenete egyértelmű:
Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják.”