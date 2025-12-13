Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

Sport

Hazudott a Liverpool edzője Szoboszlaival kapcsolatban

Szánthó Miklós

Szánthó Miklós: Brüsszel háborús útra lépett – az orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet Európában

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint az Európai Unió az orosz vagyon elvételével végérvényesen elhagyta a jogállamiság útját. Szánthó Miklós a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után úgy fogalmazott, hogy Brüsszel ma már nem együttműködésre, hanem politikai erőfölényre épít, miközben a háború, a migráció és a külföldről támogatott baloldal együtt veszélyezteti Európa és Magyarország jövőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szánthó MiklósEU +Háborúellenes GyűlésOrbán ViktorOroszország

A mohácsi Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése után Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is reagált Orbán Viktor miniszterelnök beszédére.

Szánthó Miklós: Magyarországnak következetesen meg kell védenie a szuverenitását
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint az Európai Unió az orosz vagyon elvételével végérvényesen elhagyta a jogállamiság útját. Szánthó Miklós a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után úgy fogalmazott, hogy Brüsszel ma már nem együttműködésre, hanem politikai erőfölényre épít, miközben a háború, a migráció és a külföldről támogatott baloldal együtt veszélyezteti Európa és Magyarország jövőjét. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Szánthó Miklós: Magyarországnak következetesen meg kell védenie a szuverenitását

 

Szánthó Miklós a bejegyzésében kiemelte, hogy a magyar kormányfő világosan kijelölte Európa három legnagyobb veszélyét: 

  • a háborút,
  • a migrációt
  • és a Brüsszel által támogatott baloldali beavatkozást.

Az orosz vagyon elvétele: nyílt hadüzenet

Szánthó Miklós szerint az orosz devizatartalékok eltulajdonítása nemcsak nemzetközi jogi értelemben botrányos, hanem politikai értelemben is egy új korszak kezdetét jelzi.

A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet”

 - fogalmazott a főigazgató, majd rámutatott, hogy ezzel Brüsszel ma már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem a politikai erőfölény logikája szerint működik.

A döntés, hogy az orosz vagyonról minősített többséggel, Magyarország megkerülésével akarnak határozni, szerinte nemcsak szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is:

Ez aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált, hogy az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit.”

A migráció és a háború ugyanannak a logikának a terméke

Szánthó Miklós úgy véli, hogy a migráció kérdésében is ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód érvényesül, mint a háborús politikában:

A nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságokat, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait.”

A főigazgató emlékeztetett, hogy Brüsszel a határvédelem helyett ma is kvótákat, betelepítési rendszert és szankciókat erőltet.

Ez szerinte hosszú távon tovább növeli az instabilitást, és összekapcsolja a két legnagyobb kihívást:

A háború és a migráció kéz a kézben jár, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni.”

A TISZA nem alternatíva, hanem brüsszeli import

Szánthó Miklós harmadik pontként a magyarországi baloldalt és a TISZA Pártot nevezte meg a kontinens biztonságát fenyegető harmadik tényezőként.

A TISZA nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez nem véletlen, hanem tudatos stratégia része. Merz, Weber és von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba”

- állítja Szánthó Miklós, aki szerint 2018 és 2022 után a 2026-os, most következő választás lesz az az újabb kísérlet, amikor a brüsszeli baloldal ismét „külső eszközökkel” próbálja meg befolyásolni a magyar döntéseket. Ennek megfelelően a főigazgató szerint a TISZA nem nemzeti alternatíva, hanem csak egy „brüsszeli importtermék”, amely a külföldi érdekek hazai képviseletére jött létre.

A béke és a szuverenitás kéz a kézben jár

A főigazgató szerint a háborúellenes gyűlések üzenete egyértelmű:

Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!