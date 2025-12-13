Szánthó Miklós: Brüsszel háborús útra lépett – az orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet Európában

A mohácsi Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlése után Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is reagált Orbán Viktor miniszterelnök beszédére.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint az Európai Unió az orosz vagyon elvételével végérvényesen elhagyta a jogállamiság útját. Szánthó Miklós a mohácsi Háborúellenes Gyűlés után úgy fogalmazott, hogy Brüsszel ma már nem együttműködésre, hanem politikai erőfölényre épít, miközben a háború, a migráció és a külföldről támogatott baloldal együtt veszélyezteti Európa és Magyarország jövőjét. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Szánthó Miklós: Magyarországnak következetesen meg kell védenie a szuverenitását

Szánthó Miklós a bejegyzésében kiemelte, hogy a magyar kormányfő világosan kijelölte Európa három legnagyobb veszélyét:

a háborút,

a migrációt

és a Brüsszel által támogatott baloldali beavatkozást.

Az orosz vagyon elvétele: nyílt hadüzenet

Szánthó Miklós szerint az orosz devizatartalékok eltulajdonítása nemcsak nemzetközi jogi értelemben botrányos, hanem politikai értelemben is egy új korszak kezdetét jelzi.

A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen egy hadüzenet”

- fogalmazott a főigazgató, majd rámutatott, hogy ezzel Brüsszel ma már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem a politikai erőfölény logikája szerint működik.

A döntés, hogy az orosz vagyonról minősített többséggel, Magyarország megkerülésével akarnak határozni, szerinte nemcsak szuverenitássértés, hanem a pénzügyi jogbiztonság elleni támadás is:

Ez aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált, hogy az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit.”

A migráció és a háború ugyanannak a logikának a terméke

Szánthó Miklós úgy véli, hogy a migráció kérdésében is ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód érvényesül, mint a háborús politikában:

A nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságokat, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait.”

A főigazgató emlékeztetett, hogy Brüsszel a határvédelem helyett ma is kvótákat, betelepítési rendszert és szankciókat erőltet.

Ez szerinte hosszú távon tovább növeli az instabilitást, és összekapcsolja a két legnagyobb kihívást:

A háború és a migráció kéz a kézben jár, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni.”

A TISZA nem alternatíva, hanem brüsszeli import

Szánthó Miklós harmadik pontként a magyarországi baloldalt és a TISZA Pártot nevezte meg a kontinens biztonságát fenyegető harmadik tényezőként.

A TISZA nem más, mint egy Brüsszelben készült politikai termék. Ez nem véletlen, hanem tudatos stratégia része. Merz, Weber és von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba”

- állítja Szánthó Miklós, aki szerint 2018 és 2022 után a 2026-os, most következő választás lesz az az újabb kísérlet, amikor a brüsszeli baloldal ismét „külső eszközökkel” próbálja meg befolyásolni a magyar döntéseket. Ennek megfelelően a főigazgató szerint a TISZA nem nemzeti alternatíva, hanem csak egy „brüsszeli importtermék”, amely a külföldi érdekek hazai képviseletére jött létre.