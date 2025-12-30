Szánthó Miklós: Ha egy bíró beleszól a politikába, viselje el, ha a politika beszól neki

Ha egyes bírók nyíltan vagy burkoltan, akár a tetteikkel, akár a döntéseikkel beleszólnak a politikába, akkor viseljék el, hogy a politika is beszól nekik. Azonban Pecsenye Csaba csak az alapkérdésről nem beszél:

az elmúlt 35 évben ugyanis jogi és politikai konszenzus volt arról, hogy a bírák politikai tevékenységet nem végezhetnek, de még a látszatra is ügyelniük kell ezen a téren.

Erre egy elfuserált tiszás adatszivárgás kapcsán kiderült, hogy több bíró maga regisztrált az egyik párt – mondjuk ki, hogy a Tisza – pártszimpatizánsoknak készült applikációjába. Ráadásul sajtóhírek szerint a Bors-ügyben ítélkező bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a kiszivárgott listán szereplő személyével. Az OBT elnökének nem azzal kellene foglalkoznia, hogy a politikai térben ki mit mondott az adott döntésről, hanem az ilyen bíró ellen fegyelmi eljárást kellene indítani, sőt, ki kellene zárni az ítélkezésből, amíg pontosan nem tisztázódnak a „körülmények”.

