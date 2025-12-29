Szánthó Miklós: Lehet zsörtölődni a „zorbánékon” , de április előtt mindenkinek azt javasoljuk, üljön le és számoljon

– Az idei év a Tisza számára a lelepleződés éve volt: olyan megszorításokra készülnek, amelyekről a Z generáció csak a történelemkönyvben olvashatott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója arról is beszélt többek között a hírportálnak, az általuk megalakított Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport milyen alternatív szakpolitikai válaszokat tud felmutatni a nyilvánosságra került Tisza-csomaggal szemben.
Hangsúlyozta: céljuk az, hogy bemutassák, hogyan is végezné ki „Bokros Lajos és a brüsszeli bürokraták szerelemházásságának eltitkolni szándékozott gyümölcse” a munkavállalókat, a családokat, a vállalkozókat és a nyugdíjasokat. Emlékeztetett,
egy 7250 milliárd forintos megszorítócsomaggal állunk szemben, mely már 412 ezer forintos bruttó bértől a jelenlegi 15 helyett 22 százalékos kulccsal adóztatna
– ez évi 150-200 ezer forintos kiesés lenne már az átlagkeresetnél is, nem beszélve a családi adókedvezmények megvágásáról. Már a kis- és középvállalkozások társasági adója is emelkedne 9-ről 13,5 és 18 százalékra, a nyugdíjasok a 13. és 14. havi nyugdíj nélkül, de özvegyi nyugdíjadóval élhetnének tovább.
Szánthó Miklós szerint a Tisza Párttal még az is rosszul járna, aki rájuk szavaz
– Mint Kun Béláéknak, a Tisza baloldali szakértőinek sem kerülte el semmi a figyelmét, ami elkonfiskálható: a tervezett jövedéki adóemelés szerint a sör literenként 350, a bor 1500 forinttal kerülne többe. És akkor még nem beszéltünk Kéri Lászlóék régi álmáról, a privatizált nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszerről – mondta, majd rámutatott:
igaznak látszik a mondás, miszerint a jobboldal kormányzásával még az is jól jár, aki nem oda szavaz, a Tiszáéval még az is rosszul járna, aki oda szavazna.
– A Munkacsoport pontosan arra akarja felhívni a figyelmet, hogy lehet itt zsörtölődni a „zorbánékon” meg felülni baloldali fakenews-hadjáratoknak, de április előtt mindenkinek azt javasoljuk, üljön le és számoljon – hangsúlyozta.
Miben rejlik a digitális polgári körök ereje?
Az interjúban kitértek arra is, hogy a digitális térben zajló politikai küzdelmekben ma már egyértelműen látszik, hogy a digitális polgári körök (DPK) képesek voltak felvenni a versenyt a globális befolyásolással, és a szuverenista oldal aktív alakítójává vált a nyilvánosságnak. – A nemzeti algoritmus előretörésének szimbólumai a DPK-k, és a Szuverenitásvédelmi DPK alapítójaként mondhatom, hogy ez egy abszolút sikersztori. A mi erőnk és versenyelőnyünk abban rejlik, hogy a jobboldal közösségelvű:
nálunk hús-vér csoportokból, létező kapcsolatokból szerveződik digitális szabadságharc, a túloldalon a valós, emberi kapcsolódás nélküli online hálózatokból akarnak létrehozni fizikai összekapcsolódást.
– emelte ki, hozzátéve: ez ideig-óráig megy, de a kamuprofilokból és trollokból nem lesz élő sokaság, és az egész hamar szétporlad.
A jobboldalnál csak egy jobb választás van
Szerinte ebben keresendő az idei év lényegi politikai fejleményének oka is, nyár eleje óta ugyanis trendforduló van a magyar politikában. A baloldali médiagépezet által mesterséges eszközökkel felfújt tiszás lufi elkezdett ereszteni, és nem volt, ami feszítse. Jöttek a botrányok, a kiszivárgott felvételek, a napvilágra került megszorítócsomag, a háborúpárti brüsszeli kitartók nyomása egyre nyilvánvalóbbá vált, Magyar Péter beszédei unalomgerjesztőbe fajultak, a közönség elpárolgott.
A jobboldal viszont szívós, „terepen” történő és digitális munkával visszavette a kezdeményezést, adóemelési tervek helyett az adócsökkentés valóságát kínálja, kívül tartja Magyarországot a háborún és ellenáll a brüsszeli zsarolásnak. Kiderült, hogy a jobboldalnál csak egy jobb választás van Magyarországon: a jobboldal
– szögezte le Szánthó Miklós.
Arról, hogy a főigazgató mit gondol az orosz-ukrán háborúról, Donald Trump amerikai elnök béketervéről, CPAC Hungary jövő évi rendezvényéről, a Magyar Nemzet hasábjain olvashat bővebben.