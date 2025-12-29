Szánthó Miklós: Lehet zsörtölődni a „zorbánékon” , de április előtt mindenkinek azt javasoljuk, üljön le és számoljon

– Az idei év a Tisza számára a lelepleződés éve volt: olyan megszorításokra készülnek, amelyekről a Z generáció csak a történelemkönyvben olvashatott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója arról is beszélt többek között a hírportálnak, az általuk megalakított Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport milyen alternatív szakpolitikai válaszokat tud felmutatni a nyilvánosságra került Tisza-csomaggal szemben.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hangsúlyozta: céljuk az, hogy bemutassák, hogyan is végezné ki „Bokros Lajos és a brüsszeli bürokraták szerelemházásságának eltitkolni szándékozott gyümölcse” a munkavállalókat, a családokat, a vállalkozókat és a nyugdíjasokat. Emlékeztetett,

egy 7250 milliárd forintos megszorítócsomaggal állunk szemben, mely már 412 ezer forintos bruttó bértől a jelenlegi 15 helyett 22 százalékos kulccsal adóztatna

– ez évi 150-200 ezer forintos kiesés lenne már az átlagkeresetnél is, nem beszélve a családi adókedvezmények megvágásáról. Már a kis- és középvállalkozások társasági adója is emelkedne 9-ről 13,5 és 18 százalékra, a nyugdíjasok a 13. és 14. havi nyugdíj nélkül, de özvegyi nyugdíjadóval élhetnének tovább.

Szánthó Miklós szerint a Tisza Párttal még az is rosszul járna, aki rájuk szavaz

– Mint Kun Béláéknak, a Tisza baloldali szakértőinek sem kerülte el semmi a figyelmét, ami elkonfiskálható: a tervezett jövedéki adóemelés szerint a sör literenként 350, a bor 1500 forinttal kerülne többe. És akkor még nem beszéltünk Kéri Lászlóék régi álmáról, a privatizált nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszerről – mondta, majd rámutatott:

igaznak látszik a mondás, miszerint a jobboldal kormányzásával még az is jól jár, aki nem oda szavaz, a Tiszáéval még az is rosszul járna, aki oda szavazna.

– A Munkacsoport pontosan arra akarja felhívni a figyelmet, hogy lehet itt zsörtölődni a „zorbánékon” meg felülni baloldali fakenews-hadjáratoknak, de április előtt mindenkinek azt javasoljuk, üljön le és számoljon – hangsúlyozta.