Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt egyre nyíltabban bevándorláspárti. Ne bízzuk rájuk az országot!

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiszás politikusok egyre nyíltabban felvállalják, hogy bevándorláspártiak.
Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt a brüsszeli politikai elvárásoknak akar megfelelni
A tiszás szakértők, képviselők és jelöltek lépten-nyomon azt tervezgetik, hogyan engednének Brüsszel követelésének, és hogyan engednék be a migránsokat. Ne engedjünk nekik!”
– írta a fideszes politikus konkrét példákkal is alátámasztotta kijelentését, idézve több Tisza Párthoz köthető politikus és szakértő korábbi nyilatkozatait.
Dávid Dóra EP-képviselő például azt mondta, hogy fogadjunk be mindenkit”
– írta Szentkirályi Alexandra, hozzátéve, hogy a párt gazdasági tanácsadói között is többen támogatják a migrációt.
Egy nyugdíjszakértő például így fogalmazott:
Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan.”
Szentkirályi szerint ez a gondolkodásmód jól mutatja, hogy a Tisza Párt a brüsszeli politikai elvárásoknak akar megfelelni, nem pedig a magyar emberek biztonsági és gazdasági érdekeit képviseli.
Nem kell ezen meglepődni, hiszen Bódis Krisztától tudjuk, hogy a migráció nem válság, és különben is, szerintük a migráció csak egy álprobléma, egy gumicsont”
– tette hozzá.
A fővárosi fideszes politikus szerint ez a szemlélet veszélyes és felelőtlen, hiszen a magyar kormány évek óta következetesen a migráció megállítása és a határok védelme mellett áll ki. A Tisza Párt ezzel szemben bagatellizálja a migrációs fenyegetést, sőt egyes tiszás politikusok szerint:
A Fidesz nem létező migránsokkal riogat”.
Szentkirályi Alexandra szerint a nyilatkozatok alapján a Tisza egyértelműen Brüsszel migrációs kvótapolitikáját támogatja, ezért a Fideszes politikus arra kéri a szavazópolgárokat, hogy ne bízzanak meg Magyar Péter pártjában:
Mi lenne, ha nem bíznánk rájuk az országot?”
– mondta videós bejegyzése végén Szentkirályi Alexandra.