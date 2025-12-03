Szentkirályi Alexandra: Brüsszel és Kijev mindent megtesz, hogy megdöntse a magyar kormányt

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált arra, hogy a hírek szerint Ukrajna ismét támadást indított a Barátság kőolajvezeték ellen, amely Magyarország energiaellátásának egyik kulcseleme.

„És ők akarnak az EU-hoz csatlakozni?” – tette fel a kérdést a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a legfrissebb bejegyzésében, miután Ukrajna ismét támadást indított a Barátság kőolajvezeték ellen. Szentkirályi Alexandra szerint Brüsszel és Kijev közös célja, hogy háborút indítsanak Oroszország ellen, és elmozdítsák a magyar kormányt, amely a béke és a rezsicsökkentés politikáját védi

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Szentkirályi Alexandra

És ők akarnak az EU-hoz csatlakozni?”

– írta a politikus, aki szerint az eset nemcsak az energetikai biztonságot veszélyezteti, hanem súlyos diplomáciai kérdéseket is felvet.

Brüsszelben nem tudják elviselni, hogy Orbán Viktor Trumpnál és Putyinnál is sikeresen garantálta a rezsicsökkentést és energiaellátásunkat”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar kormány a béke és az önálló energiapolitika mellett áll, ami nem tetszik sem Brüsszelnek, sem Kijevnek.

Szentkirályi szerint Von der Leyen és Zelenszkij egyre eltökéltebbek a magyarok zsarolásában, mert „tudják, hogy szorítja őket az idő”. A politikus úgy látja, hogy az Európai Unió és Ukrajna háborús érdekei egyre inkább összeérnek, ezért a háborúellenes országokat - köztük Magyarországot - most minden eszközzel próbálják megtörni.

Háborút akarnak indítani Oroszország ellen, ezért minden erejükkel támadják a háborúellenes országokat és ott tesznek keresztbe a béketárgyalásoknak, ahol tudnak”

– hangsúlyozta a Fidesz politikusa, majd arra figyelmeztetett, hogy ahogy közelednek a magyarországi választások, úgy fog fokozódni a brüsszeli és kijevi nyomás is. Véleménye szerint a nemzeti kormány megdöntése és egy „bábkormány” hatalomra segítése a cél.

Meg akarják dönteni a nemzeti kormányt, és egy bábkormányt akarnak a helyére ültetni. Ilyenkor kell igazán észnél lennünk, és higgadtan, de határozottan kiállni a béke, a stabilitás és az igazunk mellett”

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.