Szentkirályi Alexandra: Így kapott karácsonyi védőhálót a Tisza Karácsonytól

Az év utolsó rendes Fővárosi Közgyűlésén a háború és béke kérdése, a migráció, valamint Budapest jövője került a politikai viták középpontjába. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely döntései egyértelműen a Tisza Pártot védik, miközben Brüsszel elvárásaihoz igazodva hallgatnak a legfontosabb kérdésekről.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai, idei utolsó ülésén napirend előtt több, egész Európát érintő sorskérdésről is szó esett: az ukrajnai háborúról, a lakásépítésről, a kormány Budapest-politikájáról és a gyermekvédelemről. A felszólalások sorát Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője nyitotta meg, aki azt hangsúlyozta, hogy a migráció mellett a háború vagy béke kérdése ma Európa egyik legégetőbb dilemmája.

Az év utolsó rendes Fővárosi Közgyűlésén a háború és béke kérdése, a migráció, valamint Budapest jövője került a politikai viták középpontjába. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely döntései egyértelműen a Tisza Pártot védik, miközben Brüsszel elvárásaihoz igazodva hallgatnak a legfontosabb kérdésekről. Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

 Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt sunnyog. Nem mondja el az álláspontját, de Brüsszel utasításait minden esetben végrehajtja

A fideszes politikus arra figyelmeztetett, hogy Európa az elmúlt időszakban soha nem állt még ilyen közel egy háborús eszkalációhoz. Külön kiemelte, hogy az orosz vagyon elkobzása példátlan nemzetközi lépés lenne, amely egyértelműen a konfliktus további eszkalációját jelentené.

A Fidesz–KDNP évek óta azt mondja, csak a béke jelent megoldást”

- fogalmazott, majd hozzátette, ha Brüsszel a háború folytatása mellett döntene, akkor a Tisza Párt gondolkodás nélkül felsorakozna mögé, hiszen egy virtigli brüsszeli pártról van szó.

Szentkirályi Alexandra a közgyűlés történéseiről a közösségi oldalán is beszámolt. Bejegyzésében arról írt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester levetette a napirendről a migrációs fenyegetettségről szóló vita-javaslatukat. Értékelése szerint ezzel a főpolgármester „karácsonyi védőhálót” biztosított a Tisza Pártnak, hogy ne kelljen nyíltan állást foglalniuk a migráció kérdésében.

A frakcióvezető szerint az adventi időszakban, az európai nagyvárosok karácsonyi vásárain tapasztalható félelem és az állandó terrorfenyegetettség világosan mutatja, hogy súlyos a helyzet. Úgy véli, miközben Európa vezetői már felismerték a migrációs politika kudarcát, nem megoldani akarják a problémát, hanem szétteríteni a tagállamok között. Így tennének Budapesten is.

Szentkirályi Alexandra arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt képviselői az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, és igent mondtak Magyarország elítélésére is azért, mert megállította az illegális migrációt.

A Tisza Párt sunnyog. Nem mondja el az álláspontját, de Brüsszel utasításait minden esetben végrehajtja”

- mondta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki szerint beszédes, hogy az év utolsó közgyűlési ülése elhallgatott kérdésekkel, levett napirendi pontokkal és egy olyan politikai helyzettel indult, amelyben a főpolgármester inkább védi a Tiszát, mintsem nyílt vitát engedne Budapest és az ország jövőjéről.

 

