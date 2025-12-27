Szentkirályi Alexandra: Karácsonyi csodának is erős, amit Magyar Péter most előad

A közösségi oldalán egy kemény hangvételű bejegyzésben reagált Szentkirályi Alexandra arra, hogy Magyar Péter a közéletben a nők védelmezőjeként próbálja magát felmutatni.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint hiteltelen és cinikus kísérlet, hogy a Tisza Párt elnöke most a nők védelmezőjeként próbálja magát bemutatni, miközben saját múltja ennek éppen az ellenkezőjéről tanúskodik. Szentkirályi Alexandra biztos abban, hogy a nők nem kérnek Magyar Péterből, és ezt meg is mutatják majd a 2026-os választáson Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter nőket gyalázott, bántalmazta feleségét, és kifogásolhatóan viselkedett apaként is

A fideszes politikus szerint mindez nemcsak hiteltelen, hanem sértő is azok számára, akik komolyan veszik a nők elleni erőszak és megalázás kérdését.

Azért ez még karácsonyi csodának is erős: Magyar Péter a nők védelmezőjének próbálja eladni magát”

– kezdte bejegyzését Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, érti, hogy közeleg a választás, és minden szavazat számít, de szerinte ez már a józan ész határain is túlmegy.

Komolyan elhiszed, hogy ezt bevesszük?”

– tette fel a kérdést.

Szentkirályi Alexandra ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy férfi, egy férj vagy egy apa megítélése nem „propagandainterjúkban” dől el, hanem a mindennapi viselkedésében. A bejegyzésében ezt követően Magyar Péterrel kapcsolatban felidézte, hogy a Tisza Párt vezetője nőket gyalázott, megalázó kifejezésekkel illette őket, és magánéleti viselkedése is vállalhatatlan volt.

Te férfiként gyalázod a nőket, agyhalottnak nevezed őket, és mások előtt beszélsz a párodhoz undorító módon. Te férjként bántalmaztad a feleségedet, terhesen az ajtóhoz lökted, csattant az övcsat…”

– írta a politikus, aki Magyar Péter apai szerepével kapcsolatban is éles kritikát fogalmazott meg, elmondva, hogy:

Te apaként szinte a saját fiaiddal egyidős lányok lába között kúsztál a diszkóban.”

Ugyanakkor Szentkirályi Alexandra azt is számonkérte, hogy Magyar Péter miért nem lépett fel akkor, amikor női közéleti szereplőket és DPK-tagokat értek folyamatos támadások.

Hol voltál, amikor Gáspár Evelint, Szabó Zsófit vagy más női DPK-tagokat gyaláztak a tiszások éjjel-nappal?”

– tette fel a kérdést a fővárosi fideszes politikus, aki a bejegyzése végén egyértelmű üzenetet küldött Magyar Péternek: