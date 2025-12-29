Szentkirályi Alexandra: Akkor nézzük meg részletesen, hogy mit adtak nekünk a „rómaiak”?

Az elmúlt 15 évben a kormány 3000 milliárd forintból fejlesztette Budapestet. Az elmúlt két évben is számos, az egészségügyet, köznevelést, kultúrát, közlekedést, sportot és infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, illetve vette kezdetét – mutatott rá Szentkirályi Alexandra Fidesz közgyűlési frakcióvezetője.
Lássuk, mit fejlesztett a kormány az elmúlt időszakban, vagy jelenleg Budapesten – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.
- 140 milliárd forintot biztosított az „Egészséges Budapest” programra. 13 kórház, 11 országos intézet, 32 rendelőintézet újult meg. Jelenleg is folyamatban van a Rákosmenti szakrendelő, a Péterffy Sándor utcai kórház, az észak-budai Szent János centrumkórház, a Bethesda gyermekkórház, Uzsoki utcai kórház fejlesztése.
- A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet megújítása szintén folyamatban van 100 milliárd forintból.
- A Budai Irgalmasrendi Kórház, amelynek az első üteme már lezárult, a második üteme a közeljövőben fejeződik be, 34 milliárd forint értékben.
- Semmelweis Egyetemen, a kettes számú patológia megvalósítása 22,5 milliárd forint értékben, folyamatban van.
- 12 budapesti szociális intézmény fejlesztése 1 milliárd állami támogatással 105 új férőhelyet létesít, és további 95 intézmény újul meg 257 millió forint támogatással.
- A Zuglói Mazsihisz Szeretetkórház fejlesztése megvalósult 8,5 milliárd forintból.
- A Városmajori Szívklinika felújítása, és új transzplantációs részleg kialakítása 9,1 milliárd forint.
- Szent Imre Egyetemi Oktatókórház megújulás 3 milliárd forint.
- Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet MR, CT, műtő, elkülönítő fejlesztés, 2 milliárd forint értékben.
Köznevelési, szakképzési fejlesztések
- Több szakképzési intézet, Budapesti Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum, Budapesti Műszaki SC, Budapesti Gépészeti SC, 16,3 milliárd forint, ezek folyamatban vannak.
- Folyamatban van a IX. kerületi óvoda megépítésének támogatása 1,5 milliárd forint értékben.
- 45 budapesti bölcsőde újult meg, ebből 13 önkormányzati fenntartású, több mint 940 új férőhelyet teremtve 7,4 milliárd forint értékben, ez az elmúlt 5 évben volt átadva.
- Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium megújítása 7 milliárd forint.
- Szent Benedek Technikum fejlesztése 1 milliárd forint.
- Gulner Gyula Általános Iskola 5 tantermének építése 1 milliárd forint.
Felsőoktatás
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának beruházása zajlik 137 milliárd forint.
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztése, 156 milliárd forint.
- Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése, 90 milliárd forint.
- Állatorvos Tudományi Egyetem felújítása 76,2 milliárd forint.
- Testnevelési Egyetem, és környékének megújítása, 40 milliárd forint.
Kulturális létesítményfejlesztések
- Zajlik a Citadella teljes megújítása, 56 milliárd forint.
- A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának új létesítményének építése több mint 20 milliárd forint értékben, folyamatban van.
- A Néprajzi Múzeum új épülete, több mint 50 milliárd forintból készült el 2022 májusában.
- Magyar Állami Operaház felújítása 55 milliárd, 2022 márciusában.
- Magyar Zene Háza több mint 32 milliárd forint, 2022 januárjában.
- MVM Dóm 116 milliárd forintból készült el, átadva 2021 decemberében.
- Hungexpo megújítása 55 milliárd forint, átadva 2021 augusztusában.
- Szépművészeti Múzeum felújítása 15 milliárd, átadva 2018-ban.
Közlekedési fejlesztések
- Déli Körvasút építése 365 milliárd forint.
- H5-ös HÉV felújítása és új kocsik beszerzése.
- Északi összekötő vasúti híd felújítása 18,1 milliárd forint.
- Budapesti villamos- és trolibusz jármű projekt második üteme 17,6 milliárd forint.
- Elővárosi vasútvonalak fejlesztése, több mint 270 milliárd forint.
- 51 darab új villamos 54 milliárd forint, és 38 darab új troli támogatása 8,8 milliárd forint.
- Reptér fejlesztés összköltsége akár az 1000 milliárd forintot is elérheti.
És hosszan lehetne még tovább sorolni, mert számtalan program van, még amire pénzt ad a kormány. Ez csak egy rövid ízelítő volt abból a rengeteg kormányzati fejlesztésből, ami ebben a városban jelenleg is történik. Ki az, aki ezt a várost igazából fejleszti? Ezt a várost ez a kormány, és ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben rendkívül komolyan fejlesztette.
A következő 10 évben a kormány pedig még további 3000 milliárd forint értékben tervez fejlesztéseket Budapesten”
– zárta gondolatait bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
