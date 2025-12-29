Szentkirályi Alexandra: Akkor nézzük meg részletesen, hogy mit adtak nekünk a „rómaiak”?

Lássuk, mit fejlesztett a kormány az elmúlt időszakban, vagy jelenleg Budapesten – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

140 milliárd forintot biztosított az „Egészséges Budapest” programra. 13 kórház, 11 országos intézet, 32 rendelőintézet újult meg. Jelenleg is folyamatban van a Rákosmenti szakrendelő, a Péterffy Sándor utcai kórház, az észak-budai Szent János centrumkórház, a Bethesda gyermekkórház, Uzsoki utcai kórház fejlesztése.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet megújítása szintén folyamatban van 100 milliárd forintból.

A Budai Irgalmasrendi Kórház, amelynek az első üteme már lezárult, a második üteme a közeljövőben fejeződik be, 34 milliárd forint értékben.

Semmelweis Egyetemen, a kettes számú patológia megvalósítása 22,5 milliárd forint értékben, folyamatban van.

12 budapesti szociális intézmény fejlesztése 1 milliárd állami támogatással 105 új férőhelyet létesít, és további 95 intézmény újul meg 257 millió forint támogatással.

A Zuglói Mazsihisz Szeretetkórház fejlesztése megvalósult 8,5 milliárd forintból.

A Városmajori Szívklinika felújítása, és új transzplantációs részleg kialakítása 9,1 milliárd forint.

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház megújulás 3 milliárd forint.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet MR, CT, műtő, elkülönítő fejlesztés, 2 milliárd forint értékben.

Köznevelési, szakképzési fejlesztések

Több szakképzési intézet, Budapesti Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum, Budapesti Műszaki SC, Budapesti Gépészeti SC, 16,3 milliárd forint, ezek folyamatban vannak.

Folyamatban van a IX. kerületi óvoda megépítésének támogatása 1,5 milliárd forint értékben.

45 budapesti bölcsőde újult meg, ebből 13 önkormányzati fenntartású, több mint 940 új férőhelyet teremtve 7,4 milliárd forint értékben, ez az elmúlt 5 évben volt átadva.

Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium megújítása 7 milliárd forint.

Szent Benedek Technikum fejlesztése 1 milliárd forint.

Gulner Gyula Általános Iskola 5 tantermének építése 1 milliárd forint.

Felsőoktatás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának beruházása zajlik 137 milliárd forint.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztése, 156 milliárd forint.

Károli Gáspár Református Egyetem fejlesztése, 90 milliárd forint.

Állatorvos Tudományi Egyetem felújítása 76,2 milliárd forint.

Testnevelési Egyetem, és környékének megújítása, 40 milliárd forint.

Kulturális létesítményfejlesztések

Zajlik a Citadella teljes megújítása, 56 milliárd forint.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának új létesítményének építése több mint 20 milliárd forint értékben, folyamatban van.

A Néprajzi Múzeum új épülete, több mint 50 milliárd forintból készült el 2022 májusában.

Magyar Állami Operaház felújítása 55 milliárd, 2022 márciusában.

Magyar Zene Háza több mint 32 milliárd forint, 2022 januárjában.

MVM Dóm 116 milliárd forintból készült el, átadva 2021 decemberében.

Hungexpo megújítása 55 milliárd forint, átadva 2021 augusztusában.

Szépművészeti Múzeum felújítása 15 milliárd, átadva 2018-ban.

Közlekedési fejlesztések

Déli Körvasút építése 365 milliárd forint.

H5-ös HÉV felújítása és új kocsik beszerzése.

Északi összekötő vasúti híd felújítása 18,1 milliárd forint.

Budapesti villamos- és trolibusz jármű projekt második üteme 17,6 milliárd forint.

Elővárosi vasútvonalak fejlesztése, több mint 270 milliárd forint.

51 darab új villamos 54 milliárd forint, és 38 darab új troli támogatása 8,8 milliárd forint.

Reptér fejlesztés összköltsége akár az 1000 milliárd forintot is elérheti.

És hosszan lehetne még tovább sorolni, mert számtalan program van, még amire pénzt ad a kormány. Ez csak egy rövid ízelítő volt abból a rengeteg kormányzati fejlesztésből, ami ebben a városban jelenleg is történik. Ki az, aki ezt a várost igazából fejleszti? Ezt a várost ez a kormány, és ez a politikai közösség az elmúlt 15 évben rendkívül komolyan fejlesztette.

A következő 10 évben a kormány pedig még további 3000 milliárd forint értékben tervez fejlesztéseket Budapesten”

– zárta gondolatait bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.