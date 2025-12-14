Szentkirályi Alexandra olyan dologról beszélt, ami ritkán kerül nyilvánosságra

A mindennapok legszebb, de talán legnagyobb kihívása: megtalálni az összhangot a munka és a szeretteink között. Nem mindig egyszerű, de a közösen töltött minőségi idő mindenért kárpótol - mondta Szentkirályi Alexandra a Digitális Polgári Körök zárt körű beszélgetésén.

Szentkirályi Alexandra kényes egyensúlyról beszélt, ám megtalálni nem lehetetlen

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Hatalmas tisztelet mindenkinek – édesanyáknak és édesapáknak egyaránt –, akik a család mellett a hivatásukban is nap mint nap helytállnak! Ti vagytok a mindennapok hősei!