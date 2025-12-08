Szentkirályi Alexandra szerint a segélyhitel egy mentőöv, nem politikai fegyver

Szentkirályi álláspontja szerint a segélyhitel nem politikai ügy, hanem garantált biztonsági mentőöv a budapestiek számára. A javaslat lényege, hogy ha a fővárosnak nincs pénze a dolgozók bérére vagy a közszolgáltatások fenntartására, az állam azonnali segítséget nyújtson. A segélyhitel célja az alapműködés biztosítása, így sem a tömegközlekedés, sem a szemétszállítás, sem a közmunkák nem állhatnak le.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A javaslat szerint akkor is elindítható a folyamat, ha a főváros vezetése nem kéri a segítséget. Ezzel megelőzhető, hogy több ezer dolgozó maradjon fizetés nélkül. A kormány garanciavállalása azt a helyzetet kezeli, amelyben a főváros pénzügyi mozgástere elolvadt, miközben a szolgáltatások fenntartása továbbra is kötelező.

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a segélyhitelért cserébe Karácsony Gergelyéknél elvárás lesz a részletes elszámolás. Pontos költségvetés, átlátható vagyonleltár és rendszeres pénzügyi jelentések szükségesek mindaddig, amíg a támogatást igénybe veszik. A

kormány szerint ez az elmúlt hat év hiányos pénzügyi dokumentációját is rendezi.

A tervezet büntetőjogi következményeket is meghatároz. Aki trükközik a pénzzel, hamis adatokat ad meg, vagy elsunnyogja a beszámolókat, akár két év börtönt is kaphat. Ez a kitétel a segélyhitel hosszú távú garanciáját jelenti, mert kizárja azt a lehetőséget, hogy a források céltól eltérő módon kerüljenek felhasználásra.

Szentkirályi szerint a fővárosi vezetés tiltakozása azért olyan erős, mert a támogatást nem tudják megdézsmálni, és nem titkolhatják tovább Budapest pénzügyi helyzetét. A segélyhitel így egyszerre stabilizálja a város működését és átláthatóvá teszi a gazdálkodást. A kormány szerint mindez a budapestiek érdeke, akiknek a mindennapi életét közvetlenül érinti, hogy van-e működő közlekedés, szemétszállítás és fizetőképes önkormányzati rendszer.