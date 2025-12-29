Szentkirályi Alexandra megosztotta az idei év számvetését – ezt önnek is látnia kell!

Az év vége jellemzően a számvetés ideje: sokan tesszük ezt meg a magánéletben, de a politikában is érdemes néha – fogalmazott Szentkirályi Alexandra saját közöségi oldalán. A fővárosi Fidesz vezetője úgy látja,

ha egy városról gondolkodunk, akkor mindenképpen érdemes számba venni azt, hogy mi mindennel bővült.

A politikus hangsúlyozta, négy olyan nagy terület is van, ahová sok tízmilliárdos – kimondani is sok – összeg került a kormány jóvoltából: az egészségügy, a köznevelés, a közlekedés és a sportfejlesztés.

Teljesen megújult például a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház, kibővítették a budai Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium épületét, és 51 új, alacsonypadlós, akadálymentesített villamos is érkezett

– sorolta Szentkirályi Alexandra.