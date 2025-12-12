Így játszik össze a Tisza és Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely és a Tisza Párt közösen akadályozzák, hogy a főváros valós pénzügyi állapotáról átlátható elszámolás készüljön. Szentkirályi Alexandra azt írta legújabb bejegyzésében, hogy a város nem magától sodródott a fizetésképtelenség felé, hanem konkrét döntések és hibás költségvetési lépések vezettek ide.
Szentkirályi szerint ilyen döntés volt a 2025-ös törvénytelen költségvetés elfogadása, amelyet a Tisza Párt is megszavazott. Úgy fogalmazott, hogy ez egyenes út volt ahhoz, hogy Budapest ma fizetésképtelenséggel küzdjön. Ezt az állítást szerinte a Budapest pénzügyi helyzete körül felmerülő kérdések is alátámasztják, amelyekre a városvezetés nem adott világos választ.
A politikus szerint
a Tisza Párt biztosítja azt a többséget a Közgyűlésben, amelynek köszönhetően Karácsony Gergelynek nem kell részletes, tételes elszámolást adnia arról, hogyan lett ekkora hiány.
Úgy véli, ez a Tisza–Karácsony-együttműködés az átláthatóság ellen hat, és akadályozza, hogy Budapest pénzügyi helyzete rendezhető legyen. A Tisza Párt nem támogatta azokat az előterjesztéseket, amelyek célja a fővárosi pénzmozgások átlátható feltárása lett volna.
Szentkirályi Alexandra szerint nem igaz, hogy a főváros csak a kormány miatt szorult nehéz helyzetbe. A politikus úgy látja, hogy
Budapest gazdálkodása évek óta kiszámíthatatlan, és ezt tovább súlyosbította az 51 milliárdos rákosrendezői ügy is
– amelyet ő felelőtlen döntésként említett. Álláspontja szerint amíg a városvezetés ködösít, a helyzet nem javul, és a fővárosi fizetések biztosítása sem lesz garantált.
A bejegyzés kitér arra is, hogy a kormány kész támogatást adni, hogy biztosítsa a fővárosi dolgozók bérének kifizetését és a város működőképességét. A politikus állítása szerint azonban sem Karácsony Gergely, sem a Tisza Párt nem hajlandó elfogadni a segítséget. Ezért úgy véli, akadályozzák a Budapest pénzügyi helyzetét javító lépéseket, és tovább nő a kockázata annak, hogy a fővárosi fizetések biztonsága, illetve a közszolgáltatások fenntarthatósága sérül.
Szentkirályi Alexandra összegzése szerint a Tisza–Karácsony-együttműködés nem a budapestiek érdekeit szolgálja. A politikus úgy látja, hogy amíg nem készül pontos és nyilvános elszámolás arról, hogyan jutott ide a főváros, addig Budapest pénzügyi helyzete nem stabilizálható.