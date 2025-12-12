Így játszik össze a Tisza és Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely és a Tisza Párt közösen akadályozzák, hogy a főváros valós pénzügyi állapotáról átlátható elszámolás készüljön. Szentkirályi Alexandra azt írta legújabb bejegyzésében, hogy a város nem magától sodródott a fizetésképtelenség felé, hanem konkrét döntések és hibás költségvetési lépések vezettek ide.

Szentkirályi szerint ilyen döntés volt a 2025-ös törvénytelen költségvetés elfogadása, amelyet a Tisza Párt is megszavazott. Úgy fogalmazott, hogy ez egyenes út volt ahhoz, hogy Budapest ma fizetésképtelenséggel küzdjön. Ezt az állítást szerinte a Budapest pénzügyi helyzete körül felmerülő kérdések is alátámasztják, amelyekre a városvezetés nem adott világos választ.

a Tisza Párt biztosítja azt a többséget a Közgyűlésben, amelynek köszönhetően Karácsony Gergelynek nem kell részletes, tételes elszámolást adnia arról, hogyan lett ekkora hiány.

Úgy véli, ez a Tisza–Karácsony-együttműködés az átláthatóság ellen hat, és akadályozza, hogy Budapest pénzügyi helyzete rendezhető legyen. A Tisza Párt nem támogatta azokat az előterjesztéseket, amelyek célja a fővárosi pénzmozgások átlátható feltárása lett volna.