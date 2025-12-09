Szentkirályi Alexandra: Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat!

Hírlevél
A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük. Szentkirályi Alexandra ezzel kapcsolatban az egyetlen járható útra hívta fel a figyelmet.
SzentkirályiBrüsszelmigráció

A Tisza megszavazta a migrációs paktum gyorsítását, Brüsszel követeli, hogy engedjük be a migránsait, Magyarország csak addig marad migránsmentes ország, amíg Orbán Viktor kormányoz! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségi médiás oldalán kedden.

Szentkirályi, SzentkirályiAlexandra,
Szentkirályi: Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat!
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra 

Szentkirályi a helyes döntésre hívta fel a figyelmet

A politikus annak kapcsán hangsúlyozta a migránsmentes ország fontosságát, hogy Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen.

A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.

A témával kapcsolatban a miniszterelnök is felhívta a figyelmet arra:

„Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre!”

 

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Brüsszelnek

Ahogyan Szentkirályi fogalmazott ennek kapcsán:

„Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat!”

 

