Szentkirályi Alexandra: Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat!

A Tisza megszavazta a migrációs paktum gyorsítását, Brüsszel követeli, hogy engedjük be a migránsait, Magyarország csak addig marad migránsmentes ország, amíg Orbán Viktor kormányoz! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségi médiás oldalán kedden.

Szentkirályi: Hallgassunk az eszünkre, védjük meg hazánkat!

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi a helyes döntésre hívta fel a figyelmet

A politikus annak kapcsán hangsúlyozta a migránsmentes ország fontosságát, hogy Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen.

A legújabb brüsszeli döntés jövő júliustól azt írja elő Magyarország számára, hogy vagy átveszünk migránsokat más európai országokból, vagy fizetünk értük.

A témával kapcsolatban a miniszterelnök is felhívta a figyelmet arra: