Nem mondani semmit, és utána verni a tamtamot, hogy minden milyen rosszul megy az a leggerinctelenebb, leggyávább dolog a világon – fakadt ki Szentkirályi Alexandra fővárosi közgyűlési frakcióvezetője a közgyűlésben uralkodó áldatlan állapotok miatt.
Szentkirályi Alexandra amiatt kelt ki magából, hogy most már rendszerszintű, ahogy a közgyűlés blokkolja a fővárosban az érdemi munkát.
Példának a hajléktalan kérdést hozta fel, ami finoman szólva nem jó, de a közgyűlési többség ezen nem hajlandó változtatni.
Ennél a hozzáállásnál joggal merül fel a kérdés, hogy akkor az ilyen
egyáltalán mi a fenéért ül be a fővárosi közgyűlésbe?!”
A frakcióvezető asszony rámutat arra, hogy ez egy rendkívül gyáva dolog. Elfogadhatónak tartja azt is, hogy bizonyos dolgokban nem értenek egyet az ellenfeleikkel, de az hogy nem mondanak semmit, és nincs érdemi javaslatuk, megengedhetetlen, és
„egy brutálisan gyáva stratégia.”
