Fiktív számokkal zsonglőrködik a főváros? – Szentkirályi Alexandra válaszolt

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Fővárosi Önkormányzat idén is irreális, megalapozatlan számokra építi költségvetését. Szentkirályi Alexandra szerint a pénzügyi adatok ellentmondásai miatt egyre erősebb a gyanú: Budapest a fizetésképtelenség határán egyensúlyoz.
Szentkirályi AlexandraköltségvetésKarácsony GergelyFővárosi Közgyűlés

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros pénzügyi tervezése nem új keletű probléma: már tavaly is olyan számokkal dolgoztak, amelyekről előre tudható volt, hogy nem teljesíthetők. Ennek ellenére idén ismét egy olyan költségvetést terjesztettek be, amely nem tükrözi a valós pénzügyi helyzetet.

Szentkirályi szerint már tavaly is olyan számokkal dolgoztak Karácsony Gergelyék, amelyekről előre tudható volt, hogy nem teljesíthetők.  (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Irreális tervek, nem teljesíthető számok

A Fővárosi Önkormányzat megint beadott egy olyan fiktív költségvetést, amiről egyértelműen bárki meg tudja mondani, hogy nem teljesíthető” 

– fogalmazott a politikus. Szerinte a betervezett számokról a főpolgármester is pontosan tudja, hogy irreálisak, mégis ezekre épül a város működése, ami komoly kockázatot jelent Budapest pénzügyi stabilitására.

Susmus a likviditási jelentésekben

Különösen aggasztónak nevezte a likviditási jelentések körüli ellentmondásokat. Elmondása szerint előfordult, hogy mínuszként feltüntetett összegekről később azt állították, valójában pluszt jelentenek, és csupán hibáról van szó. 

Ha azonban visszanézzük a korábbi adatokat, ez a hiba konzekvensen megjelenik” 

– jegyezte meg, ami szerinte joggal veti fel a számokkal való mókolás gyanúját. Szentkirályi hangsúlyozta: Budapest továbbra is nagyon közel áll a fizetésképtelenséghez, és hogy pontosan mennyire, azt jelenleg csak Karácsony Gergely és szűk stábja látja át. Éppen ezért várja, hogy a Fővárosi Közgyűlésen végre világos és egyenes válaszokat kapjanak.

