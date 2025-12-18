Fiktív számokkal zsonglőrködik a főváros? – Szentkirályi Alexandra válaszolt

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros pénzügyi tervezése nem új keletű probléma: már tavaly is olyan számokkal dolgoztak, amelyekről előre tudható volt, hogy nem teljesíthetők. Ennek ellenére idén ismét egy olyan költségvetést terjesztettek be, amely nem tükrözi a valós pénzügyi helyzetet.

Szentkirályi szerint már tavaly is olyan számokkal dolgoztak Karácsony Gergelyék, amelyekről előre tudható volt, hogy nem teljesíthetők. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Irreális tervek, nem teljesíthető számok

A Fővárosi Önkormányzat megint beadott egy olyan fiktív költségvetést, amiről egyértelműen bárki meg tudja mondani, hogy nem teljesíthető”

– fogalmazott a politikus. Szerinte a betervezett számokról a főpolgármester is pontosan tudja, hogy irreálisak, mégis ezekre épül a város működése, ami komoly kockázatot jelent Budapest pénzügyi stabilitására.