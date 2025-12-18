Fiktív számokkal zsonglőrködik a főváros? – Szentkirályi Alexandra válaszolt

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros pénzügyi tervezése nem új keletű probléma: már tavaly is olyan számokkal dolgoztak, amelyekről előre tudható volt, hogy nem teljesíthetők. Ennek ellenére idén ismét egy olyan költségvetést terjesztettek be, amely nem tükrözi a valós pénzügyi helyzetet.
Irreális tervek, nem teljesíthető számok
A Fővárosi Önkormányzat megint beadott egy olyan fiktív költségvetést, amiről egyértelműen bárki meg tudja mondani, hogy nem teljesíthető”
– fogalmazott a politikus. Szerinte a betervezett számokról a főpolgármester is pontosan tudja, hogy irreálisak, mégis ezekre épül a város működése, ami komoly kockázatot jelent Budapest pénzügyi stabilitására.
Susmus a likviditási jelentésekben
Különösen aggasztónak nevezte a likviditási jelentések körüli ellentmondásokat. Elmondása szerint előfordult, hogy mínuszként feltüntetett összegekről később azt állították, valójában pluszt jelentenek, és csupán hibáról van szó.
Ha azonban visszanézzük a korábbi adatokat, ez a hiba konzekvensen megjelenik”
– jegyezte meg, ami szerinte joggal veti fel a számokkal való mókolás gyanúját. Szentkirályi hangsúlyozta: Budapest továbbra is nagyon közel áll a fizetésképtelenséghez, és hogy pontosan mennyire, azt jelenleg csak Karácsony Gergely és szűk stábja látja át. Éppen ezért várja, hogy a Fővárosi Közgyűlésen végre világos és egyenes válaszokat kapjanak.